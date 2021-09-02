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崔佩儀怨嘆疫情「失去一個兒子」　淚喊：我需要你的照顧

▲崔佩儀（右圖）和兒子貝克宇因相處時間長變長而漸行漸遠。（圖／惟真國際、年代提供）
▲崔佩儀（右圖）和兒子貝克宇因相處時間長變長而漸行漸遠。（圖／惟真國際、年代提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-09-02 10:33:39

前陣子居家防疫讓許多家庭擁有更多的親子時光，雖然看似能增進感情，不過不少人也因為與家人的相處時間更長，而出現較多摩擦、衝突。藝人崔佩儀近來就在節目《聽媽媽的話》上透露，這期間和兒子貝克宇相對兩無言，同住屋簷下卻得不到對方的關心，讓她當場哽咽：「我為什麼要結婚啊！」

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崔佩儀認為疫情讓她失去一個兒子，因為與貝克宇朝夕相處，反而相對兩無言，崔佩儀有次對兒子說：「你可以跟媽媽說說話！」貝克宇沉默了一下，竟脫口：「妳今天還好嗎？」讓她傻眼直呼：「我就坐在你旁邊一整天，你竟然問我還好嗎？」備感落寞的崔佩儀開始怨嘆：「我結婚幹什麼？老公在國外，小孩也不跟我說話，一個人坐在大客廳，晚景淒涼。」

▲崔佩儀傳婚姻亮紅燈，發聲否認謠言。（圖／崔佩儀臉書）
▲崔佩儀認為疫情讓她失去一個兒子。（圖／崔佩儀臉書）
不過貝克宇解釋，其實自己是個安靜的人，不太會主動找話題，希望媽媽能主動開話題，他也很願意陪她說話，崔佩儀聽完後，瞬間淚灑攝影棚，感性地對兒子說：「媽媽已經老了，我不是女強人，我也需要你的照顧。」

▲貝克宇解釋自己是個安靜的人。（圖／年代提供）
▲貝克宇解釋自己是個安靜的人。（圖／年代提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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