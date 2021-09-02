COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

中國要電視台禁播偶像養成節目　杜絕「娘炮」等畸形審美

▲中國政府近來大動作整治商界和娛樂圈，陸續有藝人遭殃。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國政府近來大動作整治商界和娛樂圈，陸續有藝人遭殃。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-09-02 10:35:21

中國政府近來大動作整治商界和娛樂圈，繼中國文旅部上月底發出通知，強調絕不為違法違規、失德失範人員，提供舞台和平台後，中國國家廣播電視總局也於今(2日)公布《關於進一步加強文藝節目及其人員管理的通知》，祭出更多整肅演藝圈的規範。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《澎湃新聞》報導，中國廣電局對各省、自治區、直轄市廣播電視局，新疆生產建設兵團文化體育廣電和旅遊局、中央廣播電視總台辦公廳、電影頻道節目中心、中國教育電視台等，發出前述通知，要求廣播電視和網絡視聽文藝節目，應堅持講求品位、格調和責任，抵制低俗庸俗媚俗，為進一步加強管理，從嚴整治藝人違法失德、「飯圈」亂象等問題，就有關事項通知，重點擷取如下：

一、堅決抵制違法失德人員。在演員和嘉賓選用上要嚴格把關，政治立場不正確、與黨和國家離心離德、違反法律法規、衝擊社會公平正義底線、違背公序良俗、言行失德失範的人員都堅決不用。

二、堅決反對唯流量論。廣播電視機構和網絡視聽平台，不得播出偶像養成類節目，不得播出明星子女參加的綜藝娛樂及真人秀節目。選秀類節目嚴禁引導、鼓勵粉絲以購物、充會員等物質化手段變相花錢投票，堅決抵制不良飯圈文化。

三、堅決抵制泛娛樂化。樹立節目正確審美導向，嚴格把握演員和嘉賓選用、表演風格、服飾妝容等，堅決杜絕「娘炮」等畸形審美；同時也要堅決抵制炒作炫富享樂、緋聞隱私、負面熱點、低俗「網紅」、無底線審醜等泛娛樂化傾向。

四、堅決抵制高價片酬。嚴格執行演員和嘉賓片酬規定，倡導鼓勵演員和嘉賓擔當社會責任，參與公益性節目。嚴肅懲戒片酬違規、陰陽合同、偷逃稅等行為。

五、切實加強從業人員管理。加強從業人員政治素質培養，深入開展馬克思主義新聞觀、文藝觀教育，始終堅定人民立場、堅守人民情懷。完善職業道德規範，加強職業道德建設，自覺抵制名利誘惑，不得利用職業身份和個人知名度謀取不當利益，自覺接受社會監督，做社會公德的示範者、正能量的建設者。

六、開展專業權威文藝評論。堅持正確政治方向、輿論導向、價值取向，弘揚真善美、批駁假惡醜，充分發揮價值引導、精神引領、審美啟迪作用，把社會效益、社會價值放在首位，把思想精深、藝術精湛、製作精良統一起來，嚴肅客觀評價節目。

七、充分發揮行業組織作用。廣播電視、網絡視聽行業協會等社會組織要進一步完善行業規範和自律公約，積極開展道德評議。對行業不良現象、反面典型旗幟鮮明發聲批評，堅決反對圈子文化和行業陋習，正本清源，維護行業良好風氣。

八、切實履行管理職責。廣播電視行政部門要提高政治站位，認真落實意識形態工作責任制，進一步壓緊壓實屬地管理責任、主管主辦責任和主體責任，把好文藝節目導向關、內容關、人員關、片酬關、宣傳關，對違法失德、造星炒星、泛娛樂化、流量至上等堅決說「不」，讓主旋律和正能量充盈廣播電視和網絡視聽空間。


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

繼續作答
即時
推薦閱讀