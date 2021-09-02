中國要電視台禁播偶像養成節目　杜絕「娘炮」等畸形審美

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一、堅決抵制違法失德人員。在演員和嘉賓選用上要嚴格把關，政治立場不正確、與黨和國家離心離德、違反法律法規、衝擊社會公平正義底線、違背公序良俗、言行失德失範的人員都堅決不用。
二、堅決反對唯流量論。廣播電視機構和網絡視聽平台，不得播出偶像養成類節目，不得播出明星子女參加的綜藝娛樂及真人秀節目。選秀類節目嚴禁引導、鼓勵粉絲以購物、充會員等物質化手段變相花錢投票，堅決抵制不良飯圈文化。
三、堅決抵制泛娛樂化。樹立節目正確審美導向，嚴格把握演員和嘉賓選用、表演風格、服飾妝容等，堅決杜絕「娘炮」等畸形審美；同時也要堅決抵制炒作炫富享樂、緋聞隱私、負面熱點、低俗「網紅」、無底線審醜等泛娛樂化傾向。
四、堅決抵制高價片酬。嚴格執行演員和嘉賓片酬規定，倡導鼓勵演員和嘉賓擔當社會責任，參與公益性節目。嚴肅懲戒片酬違規、陰陽合同、偷逃稅等行為。
五、切實加強從業人員管理。加強從業人員政治素質培養，深入開展馬克思主義新聞觀、文藝觀教育，始終堅定人民立場、堅守人民情懷。完善職業道德規範，加強職業道德建設，自覺抵制名利誘惑，不得利用職業身份和個人知名度謀取不當利益，自覺接受社會監督，做社會公德的示範者、正能量的建設者。
六、開展專業權威文藝評論。堅持正確政治方向、輿論導向、價值取向，弘揚真善美、批駁假惡醜，充分發揮價值引導、精神引領、審美啟迪作用，把社會效益、社會價值放在首位，把思想精深、藝術精湛、製作精良統一起來，嚴肅客觀評價節目。
七、充分發揮行業組織作用。廣播電視、網絡視聽行業協會等社會組織要進一步完善行業規範和自律公約，積極開展道德評議。對行業不良現象、反面典型旗幟鮮明發聲批評，堅決反對圈子文化和行業陋習，正本清源，維護行業良好風氣。
八、切實履行管理職責。廣播電視行政部門要提高政治站位，認真落實意識形態工作責任制，進一步壓緊壓實屬地管理責任、主管主辦責任和主體責任，把好文藝節目導向關、內容關、人員關、片酬關、宣傳關，對違法失德、造星炒星、泛娛樂化、流量至上等堅決說「不」，讓主旋律和正能量充盈廣播電視和網絡視聽空間。