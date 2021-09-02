COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

朱立倫籲公布疫苗二類名單　不要搞政治防疫、甩鍋地方

▲國民黨主席候選人朱立倫質疑中央政府「敢不敢公布都是哪些人打了疫苗？」除了「第二類」，還有哪一些類別，塞了多少人？有多少高官在其中？（圖／資料照片）
▲國民黨主席候選人朱立倫質疑中央政府「敢不敢公布都是哪些人打了疫苗？」除了「第二類」，還有哪一些類別，塞了多少人？有多少高官在其中？（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-09-02 10:38:03｜2021-09-02 10:38:26

國民黨主席候選人朱立倫今（2）日說，公費疫苗接種優先名單中「第二類」施打數字，衛福部長陳時中公布的和疾管署公開資料不一樣，相差近7萬，引發民眾譁然。到底有多少「重要官員」被塞到第二類先打疫苗？還是某些高官塞到「第三類」、「第七類」？蘇貞昌內閣從頭到尾遮遮掩掩，難道有什麼見不得人的事？如今又發動綠營立委及側翼追打地方縣市名單，有夠扯！

我是廣告 請繼續往下閱讀
朱立倫說，每一個地方政府報上去的名單皆由中央疫情指揮中心核定，而地方政府報請核定的第一線防疫跟救災人員，許多都是基層里長及鄰長，怎可引導大家誤會地方政府，推坑「特權第二類施打」，抹黑最辛苦的里長及鄰長？

朱立倫質疑中央政府「敢不敢公布都是哪些人打了疫苗？」除了「第二類」，還有哪一些類別，塞了多少人？有多少高官在其中？

他說，6月立法院開臨時會時曾經決議要公布第二類政府官員接種名單，一堆民進黨立委投下反對票阻止真相公開，擋什麼擋？在怕什麼？

朱立倫說，民眾有知的權利，確認疫苗有沒有打在真正協助防疫的人身上，呼籲中央政府儘速公布第二類名單，不要大搞政治防疫，甩鍋基層。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

繼續作答
即時
推薦閱讀