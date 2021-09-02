NBA／AD不滿意Schroder 湖人找回Rondo搭檔效率更高
湖人主將Anthony Davis上季經歷了一個令人沮喪的賽季，很大程度上取決於他的腳傷，但根據《Bleacher Report》記者Eric Pincus報導，除此之外，AD和上季新加入的控衛Dennis Schroder無法合拍也是原因之一。
記者鍾東穎/桃園報導
2021-09-02 11:28:05
湖人上季放走冠軍替補控衛Rajon Rondo，改找來Schröder反倒讓AD適應不良，兩人無法配合組織進攻得分，AD想要球的時候，Schröder並沒有傳給他，AD更滿意和Rondo搭檔。
數據會說話，單就上季例行賽AD和Schröder配合808分鐘，多於和Rondo搭檔的473分鐘，但前者只傳出48次助攻，而後者則傳出57次助攻，季後賽差別更大，去年湖人奪冠，上季湖人止步首輪。
Schröder多次拒絕湖人高薪續約，最後在自由市場乏人問津，黯然轉戰塞爾提克，而湖人則找回Rondo，儘管新賽季控球權主要落在Russell Westbrook手中，但這位35歲的老將能填補板凳深度，也能擔任更衣室導師，對於湖人重返爭冠之路相當重要。