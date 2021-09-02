台積電不再是一人的武林！謝金河點名12企業淨利破千億

台股去年開始大漲，今年持續高震盪在在萬五到萬八間，財訊傳媒董事長謝金河在臉書以「從一個人武林，到巨木成蔭」為題發文指出，去年台股是台積電一枝獨秀，今年指數在高檔震盪，是因為台灣全體上市櫃公司獲利大躍升，謝金河更點名12大企業「淨利破千億」。





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謝金河說，去年財訊雙週刊的專欄作者蔡鴻青發表了一篇，題為台股「一個人的武林」專文，引發外界共鳴﹔台股去年一口氣漲到15000，最大動能來自台積電的一枝獨秀，大家都很擔心台股只靠台積電一隻腳，萬一台積電有什麼三長兩短，怎麼辦？





謝金河指出，今年指數在高檔震盪，台積電漲到元月21日的679元即功成身退，持續盤整到現在，但台股在震盪中，仍然穩健向前行，這是因為台灣全體上市櫃公司獲利大躍升﹔今年上半年浄利2兆元，已經超過2019年全年的總和。





謝金河表示，去年台積電浄利5178億元，獲利能超過1000億元的企業，只有台積電及鴻海，今年可以賺超過千億元以上的公司，可能多了好幾家。





謝金河說明，金控的富邦及國泰，前七月淨利都超過1000億，富邦是1061.8億元，國泰是1173.26億元﹔再來是聯發科，上半年淨利530.83億元，今年目標可能是1050億元，還有傳產股今年大爆發中鋼稅前900億，稅後純益約600億元。





另外，謝金河說，三家貨櫃航運公司，上半年已大賺1708.8億元，全年可能超過4000億元，還有台塑四寶上半年淨利1291.27億元，今年全年會超過2500億元，除了台積電，鴻海外，今年會賺超過千億元的企業愈來愈多，這也代表「台灣資本市場的底藴愈來愈深厚」。





謝金河認為，台積電今年淨利可能逼近6000億元，把貨櫃三雄加上台塑四寶的淨利加起來，已經超過台積電，這「已經不是一個人的武林」，很多人喜歡批評台灣只靠電子業唱獨腳戲，如果看外銷接單，大家會發現基本金屬橡膠，塑膠製品，機械出口成長率，其實已經超過電子零組件及資通訊產品，這是台灣產業的質變與量變。



