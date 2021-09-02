名家論壇》黃創夏／公信力重挫，陳時中危矣

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很重要的一個關鍵，就是陳時中的「公信力」重挫，他說的話再也不是具有絕對被信賴的說服力。
炒得沸沸揚揚的「第二類」就是一個過度政治攻防的自損公信力的具體例證。
在患寡又患不均的情勢之下，疫苗施打的排序原本就是一個高敏感的分配問題，如果有發生分配不均的情況，就會飽受抨擊和備受質疑。
「好心肝」的志工和神秘的「 Ben 」就是如此，所以會重挫柯文哲和黃珊珊的公信力，但如今在指揮中心的施打順序中，分配的標準一變再變，不在是大家一目瞭然的恆一標準，自然會引起猜忌和不滿。
一會兒是由上往下按年齡打、過兩天又變成是由下往上給年輕人先打，變更的原因不是「公衛專家的專業意見」，所有人都看到是執政黨的部分立委喊幾句話，指揮中心就屈服於「政治專業」，「考量選票為重」的印象一出來，過去一年多的信賴感，馬上變成是藍與綠的各說各話。
當施打政策不再是依據公衛專業衡量，而是屈服於政治專業的選票考量，公信力就蕩然無存，一切作為都已經變成是政治攻防的懷疑，這樣子是最愚蠢的情況，因為打到疫苗的不會感激，而沒打到疫苗的充滿怨恨，對立與分裂，怎麼可能還有過去台灣防疫成功最可貴的「命運共同體」的群策群力？
炒得沸沸揚揚的「第二類」更是如此，防疫優先，重要的防疫決策官員和第一線執行防疫工作的公務員列入「第二類的防疫工作重要人員」，合情合理。
早在6月上旬被質疑之時，6月16日副指揮官陳宗彥就公開「第二類防疫人員」總數是7400人，中央政府3300人，地方政府4100人，相當合理。
讓陳時中公信力被毀滅的是「生命會自己找到出路，官員會自己擴大數目」。
到了8月31日指揮中心公布統計，別故意轉移焦點到總人數，那些第一線方防警察、疫調和協助居檢還有運送相關人士，本來就該給最好的保護，故意去吵「9萬、16萬、21萬或28萬」並沒有意義。
但是關注那些偷偷魚目混珠之列入第二類的防疫相關公務人員，就大有意思了：
因為真的有太多說不清楚的詭異：指揮中心公告列冊施打的中央第一線防疫工作人員22043人、地方政府第一線防疫人員34392人、中央維持防疫體系之重要官員1710人，地方維持防疫體系之重要官員28794人，兩個月前才正式公布說原本只有「7400人」竟然偷偷膨脹到「86939人」，「繁殖速率」不輸病毒滋生速度，當然人民迭有怨言。
這裡面國民黨卻是最尷尬的，因為在第一線防疫工作人員上，中央和地方都大量擴張，國民黨主要是地方執政，當然被當成首當其衝。
可是，中央政府就純潔嗎？
過去就有食藥署的「非體制的約聘雇」、「旗下基金會」這些事務官僚會引發爭議，現在那個「22043」是那些人？根據中央政府總員額法，中央政府總員額只有「13萬0320」人，竟然有「六分之一」中央政府官員是「防疫第一線」？這樣謊言，當然讓陳時中沒有公信力！
而機關算盡的心態在此更明顯，因為在政務官層次之上，中央政府從總統府以降到各部會相關局處「1710」，和地方政府擴張到「28794」，明顯看得出中央執政的政府相當自我節制，地方政府的「好東西要和好朋友分享」誇張離譜！
可是，看看中央政府的擴張，總數也有「23753人」也是原本「3300」的七倍，和國民黨的地方政府相比起來，也不是玉潔冰清啦!
●作者：黃創夏／資深媒體人
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