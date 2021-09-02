P聯盟／新竹攻城獅滿週歲 新科隊長李家瑞喊衝擊冠軍
新竹街口攻城獅球團於去年9月1日舉辦「識獅大會記者會」，揭開攻城獅球團神秘面紗。歷經充滿高低起伏的首個球季，攻城獅正式成立滿一年，為感謝獅紫軍整年的賣力獅吼，球團昨日於主場舉辦「週年隊慶球迷會」，雖有破300位球迷線上報名，但因COVID-19疫情考量，僅開放40位幸運球迷入場同慶。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-09-02 11:39:46
球團也宣布新賽季隊長與副隊長分別為李家瑞與陳堅恩，並在獅紫軍見證下，高景炎總經理與新科隊長李家瑞共同許下球團兩大生日願望「全體球員維持身體健康」與「新賽季衝擊總冠軍」！
攻城獅球團暌違四個多月舉辦實體球迷活動，攻城獅隊內三分球大賽也首次對外亮相，由林冠綸總教練、朱雲豪、陳堅恩、高國豪、林宜輝捉對廝殺，由總教練林冠綸獲勝。球團也開放少數球迷上場與球員聯手對戰，邀請獅紫軍鐵粉共同分享週年慶喜悅。
攻城獅球團將風城、工程師等特點融入隊名與LOGO，並致敬「工程師」日常穿搭，去年識獅大會全體球員與楊文科縣長共同著白襯衫與牛仔褲出席記者會。為復刻首年球隊成立大合照，攻城獅球團特別設計「回到原點」白襯衫，共分為亨利領款與立領款，亨利領款式以LIONEERS草寫字電繡於胸前口袋，並搭配紫色鈕扣點綴，背後以主視覺色獅爪展現獅群霸氣；立領款則以獅爪燙印於胸前口袋，象徵「把攻城獅放在心上」，並以羅馬數字於後背呈現「20200901」，兩款「回到原點」白襯衫皆用滿滿細節呈現，已於官方商城上架開放預購，售價為1,680元。
除了「回到原點」白襯衫外，攻城獅球團更特別與台灣新興休閒品牌WILL聯名合作，推出一系列「Active Training Gears 機動訓練系列」。此次以破曉時的森林做為設計概念，搭配煙霧環繞的場景就如同告訴球迷們，蓄勢待發的獅群將在下個賽季全面覺醒。聯名商品已於8月27日在攻城獅官方商城開放預購。