打造2030雙語國家　行政院擬設置「雙語國家發展中心」

為讓攸關臺灣人才國際競爭力之雙語國家政策，能循序穩健紮根推動，行政院今（2）日院會中討論通過國發會提報之「雙語國家發展中心設置條例草案」，將送請立法院審議。國發會表示，將積極與立法院朝野黨團及社會各界說明溝通，盼早日完成立法程序。

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國發會綜規處長張惠娟表示，政府推動2030雙語國家政策之目的，正是著眼於國際化趨勢，為了讓下一代有能力獲得更好的就業機會與薪資所得，立基於台灣已掌握華語使用的優勢上，透過政策的長期推動，用雙語力加值專業力，強化年輕世代的競爭力。

張惠娟說，國發會及教育部為此統合協調各部會相關資源，以加速推動高等教育雙語化、均衡完善高中以下教育階段雙語化條件、數位學習、英檢量能擴充、提升公務人員英語力、及成立行政法人專責推動等6大推動主軸來推動政策。

張惠娟表示，考量雙語政策具有普遍性、持續性、公益性及專業性，加以牽涉層面廣泛、推動期程長，亦須多方瞭解利害關係人的需求，爰成立行政法人組織型態之雙語國家政策發展中心，以確保各階段政策進展能依規劃執行，支持及提升部會力道、與民間機構合作，也補足民間機構無法服務的區域，落實各項長期規劃。

張惠娟說，未來將藉由導入民間之活力及創意，搭配內、外部適當監督機制及績效評鑑機制，實踐2030雙語國家政策。雙語國家政策發展中心以國發會做為監督機關，不在於取代行政機關的功能，也不在與民爭利，而是在既有行政與教育體系上，提供輔助支持系統，並與民間機構合作，以提升雙語國家政策之整體推動成效，讓台灣的下一代有更好的競爭力與雙語力。

行政院長蘇貞昌對此表示，為提升國民英語力、增進國家競爭力，希望藉由雙語國家發展中心之設置，結合各部會資源，同時導入民間活力與創意，專責推動，共同培育雙語專業人才。