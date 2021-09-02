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浮誇到底！王思佳愛女躺88萬高檔名牌包　奢華滿月禮曝光

▲王思佳愛女奢華滿月禮曝光。（圖／王思佳臉書）
▲王思佳愛女奢華滿月禮曝光。（圖／王思佳臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-09-02 11:51:03｜2021-09-02 11:55:14

藝人王思佳上月初順利產下與自己同星座的獅子女寶寶「小王美」，升格為人母的她，前陣子生日時，期許自己能成為強大的媽媽，笑說未來會比現在更加浮誇。昨（1）日是小王美滿月的日子，王思佳果然沒讓大家失望，精心準備超奢華的滿月禮盒，還讓女兒躺在價值88萬的高檔名牌包堆中，粉絲們看到後都驚豔不已。

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王思佳笑說自己要浮誇到底，為了讓女兒能在未來的網美界站穩腳步，她特別訂製價值88萬元的禮盒，並自信地問：「有沒有澎派？」從照片中可以看到小王美穿上粉色澎澎裙，頭戴著金光閃閃的皇冠，躺進掛滿珍珠的寶盒上，周圍則是擺滿許多高貴的名牌和花束，而王思佳準備的彌月禮盒也十分奢華，從以珍珠當提袋的透明盒中可以看到，裡頭裝著粉色星空酒，一旁還有玫瑰花當裝飾，完全符合她期待的浮誇風格。

▲王思佳特別訂製價值88萬元的禮盒。（圖／王思佳臉書）
▲王思佳女兒躺進名牌包堆中。（圖／王思佳臉書）
▲王思佳女兒的彌月禮盒十分奢華。（圖／王思佳臉書）
▲王思佳女兒的彌月禮盒十分奢華。（圖／王思佳臉書）
照片曝光後，讓粉絲們相當羨慕：「期待看見母女揹著精品包攜手同行」、「這88萬以後都是小王美在揹的」、「這是美人魚公主殿下，滿滿的珍珠」、「浮誇系母女檔」、「88萬小王美贏在人生起跑點」、「小王美長大以後看到媽媽細心幫她打扮，將來也會跟上媽媽的腳步」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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