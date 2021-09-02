93萬劑BNT青少年優先施打！莊人祥曝可能的副作用
中央流行疫情指揮中心今(2)日表示，台積電、鴻海、慈濟共同捐贈1500萬劑BNT疫苗，今天上午7點首批疫苗抵達桃園國際機場，共計93萬劑疫苗，後續將送往食藥署進行檢驗封緘作業。
生活中心/台北報導
2021-09-02 14:35:09
對於BNT疫苗近日在國際上也傳出不良反應案例，指揮中心發言人莊人祥表示，BNT疫苗的副作用在12~15歲青少年，主要還是以注射部位疼痛為主，這部分可能有高達7、8成左右，其他部分發燒大概是兩成左右，另外就是可能針對男生的部分，要特別注意會出現極罕見心肌炎，或是心包膜炎的症狀。
莊人祥強調，會在校園裡再教導老師還有家長，如果注射後要觀察持續胸痛、有症狀等，務必就醫治療，另外相類似疫苗都要注意，施打後30分鐘是否有嚴重過敏等，未來BNT施打時，也會有醫護在現場觀察，關於相關暈針預防跟處理，也可以多多衛教。
指揮官陳時中也強調，這部分也會特別請學校跟家長溝通，也會發下同意書跟注意事項，讓家長仔細審閱，也會把不同副作用積極宣導，可以讓家長充分來了解。
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