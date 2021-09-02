開名車、戴名錶　回收廠技工涉竄改程式圖利上億元

高雄市環保局南區資源回收廠在今年2月辦理例行性的進場車輛抽查時，發現負責過磅的洪姓技工，涉嫌短報部份公司的廢棄物重量，疑竄改程式短收廢棄物重量，再向業者收取回扣，月薪才3萬多元的洪嫌竟能開名車、戴名錶，初估圖利上億元，高雄廉檢昨日帶回洪嫌及其餘8人訊問，並遭聲押獲准。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-09-02 12:30:27｜2021-09-02 12:34:21
南區廠廠長林燦銘指出，這件案子是南區廠在今年2月辦理例行性的進場車輛抽查，在今年過年前有組長發現有些車輛特別「輕」，經複查發現車輛重量有誤差，在過完年就進行清查，發現有些車輛實際重量和電腦過磅重量不符，經討論後認應該是地磅資訊系統出現問題，經彙整相關資料後，在2月底移請政風，再轉請廉政進行調查。
據了解，車輛到南區廠會先到地磅磅秤，再到平台去做傾瀉，而該名洪姓技工主要就是負責地磅、平台，廢棄物車輛落地檢查的部分；林燦銘強調，這是主動發現移請司法偵辦，目前收押的9人中只有1位是南區資源回收廠的技工，目前初判是內部系統出現問題，確切訊息檢調仍在調查中。
專案小組調查懷疑地磅的電腦系統程式遭人竄改，只要特定廠商過磅就會出現短報情形，廉檢循線逮捕相關涉案人士，並逮捕南區廠的洪姓技工，以及其他的業者、司機等共9人帶回訊問，並在洪姓技工以及張姓前技工家中搜得新台幣981萬元，而月薪只有3萬多元的技工竟能開賓士戴名錶，明顯不合理，9人均遭羈押獲准，目前全案仍持續擴大偵辦中。