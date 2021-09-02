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93軍人節前夕　蔡英文：國軍應得到國人最大掌聲

▲軍人節前夕，總統蔡英文肯定國軍表現。（圖／總統府提供）
▲軍人節前夕，總統蔡英文肯定國軍表現。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-09-02 12:34:17

總統蔡英文今（2）日上午以錄影方式為「九三軍人節表揚大會」致詞。她肯定國軍克盡職責，在戰備和訓練上沒有任何的鬆懈，不僅堅守崗位，也參與防疫、防救災任務，是讓國人最安心的支柱。期勉受獎的楷模們，保持高昂的鬥志，繼續為國家努力。

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蔡英文表示，堅實的國防建立在國軍堅強的戰力上，全國要肯定國軍弟兄姊妹，不分晝夜克盡職責，在戰備和訓練上，沒有任何的鬆懈。在空域遭受侵擾，空軍一定第一個時間出動；為了保護海疆，海軍常常一出海就是10幾天；陸軍和憲兵，每一天同樣兢兢業業，守護國土。

蔡英文說，國軍不僅堅守崗位，也參與防疫、防救災任務。最近這段時間，所有的國人都在生活中看到國軍辛苦的付出。疫情擴散的時候，國軍在第一線，承擔起大規模消毒、篩檢的任務；水情吃緊的時候，國軍也在第一線，支援供水、運水，以及水庫清淤的任務；這陣子豪雨造成災害，國軍弟兄姊妹也穿著雨衣，拿著鏟子，在泥水裡穿梭，協助國人清理家園。

蔡英文說，每當國家有需要，國軍官兵就會一馬當先，立刻出動，這是讓國人最安心的支柱。在93軍人節的前一天，她要對所有的弟兄姊妹說，大家辛苦了，以你們為榮。

蔡英文強調，今天接受表揚的國軍楷模，更是全體國軍官兵的表率。不論是第一線部隊還是後勤單位，都應該得到我們最大的掌聲。也請受獎的楷模們，保持高昂的鬥志，繼續為國家努力。

蔡英文說，今天也要頒發「敬軍模範」和「全民國防教育傑出貢獻獎」，她要謝謝得獎者對國軍的支持，也要謝謝理事長李棟樑帶領的軍人之友社。軍民團結一心，就是國家安全與和平最重要的基礎。

最後，蔡英文說，她還要特別感謝每一位國軍官兵的眷屬，因為有眷屬們的支持和包容，讓國軍弟兄姊妹們更能放心的守護國家。每一位眷屬都是中華民國國軍最強而有力的支柱。明天就是93軍人節，預祝大家軍人節快樂。

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