《警察》Krystal跟振永曖昧 還沒交往就睡進男生家
由車太鉉、振永、Krystal鄭秀晶主演的韓劇《警察課程》熱播中，該劇講述全力緝捕犯人的警察，和天才駭客出身的犯罪者學生，在警察大學以教授和學生身分相遇，並一起合作搜查的故事。最新劇情中，互相曖昧的振永、鄭秀晶在經歷過烏龍的「酒醉之吻」後，感情再度升溫，在警察大學外宿期間，鄭秀晶因錯過回家最後一班車，只好到振永家借住一晚，上演宛如情侶的「一日同居」情節，讓觀眾紛紛敲碗，希望兩人早日正式交往。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-09-02 12:44:55
劇中，車太鉉飾演的警察教授「劉東萬」，和振永飾演的駭客學生「姜善浩」，合力追緝藏身在警察大學校園中的非法線上賭博組織真凶，振永也打算在案件告一段落後，就向鄭秀晶正式告白。鄭秀晶也不時流露心意，她霸氣單手捧著振永的臉，上演「摸臉殺」的戲，親密的肢體接觸，讓兩人感情逐漸明朗。
幕後花絮中，振永、鄭秀晶私下互動也很有愛，在拍攝關鍵戲「酒醉之吻」時，兩人你一言我一語熱絡的提供各種即興表演的點子，討論起「怎麼親看起來更有激情火花」、「要親到什麼樣的程度」、「手要擺在哪裡」，氣氛歡樂的來回拍了好幾次，火熱呈現兩人劇中「初吻」。
振永受訪時，談到兩人劇中的化學反應，他笑評「99分」，剩下1分留給後續劇情的想像空間，更說：「我跟秀晶的默契很完美，私下相處也很輕鬆愉快，彼此很合拍！」下集預告中，鄭秀晶更丟直球告白：「我也喜歡你，姜善浩！」揭示兩人即將展開甜蜜的校園戀愛。《警察課程》每週二、三在myVideo播出。