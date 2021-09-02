商總許舒博：服務業降級不解封　再多五倍券都不夠用

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我國失業率與無薪假人數也雙創新高。根據主計處今年7月份公布失業率為4.53%，是2011年以來同期新高。實施無薪假人數從5月中三級警戒前的403家、3,887人，到8月底大幅增加4,822家、5萬8,731人，家數成長近12倍，創下民國98年起有無薪假統計以來的新高紀錄。
其中住宿及餐飲業自5月中通報實施無薪假有13家152人，暴增至8月底1,120家、2萬4795人。總計目前全台共有4000多家企業，受到疫情影響無法正常營運，實際影響勞工人數可能超過6萬人，服務業哀鴻遍野。許舒博指出，雖然降為二級，但解封步調、限制標準不一，各地方政府又有自己的作法，大家苦不堪言。
餐飲業部分，今年疫情爆發以來，停業人數為歷年的3、4倍，5月整體業績平均衰退高達8成以上，7月微解封開放餐廳內用後，回溫約10~20%，但仍有高達20~35%店家停業或歇業至今，30~50%店家實施無薪假。現在即使勉強做生意，用餐人數少，準備的生鮮、海鮮食材嚴重浪費，反造成成本過高、虧損更嚴重，希望政府能適度鬆綁內用防疫限制，讓餐飲業能真正開門做生意。
觀光旅館業部分，整體業績依舊慘澹，今年5~7月飯店業住房率衰退高達8.5成，餐飲更是衰退8成，7月微解封至今回溫約10%，目前約20%業者停業或歇業，悲觀預估今年10月以後才有機會復甦。交通部紓困4.0僅補助至7月底，8月尚無下落，多數業者需靠政府紓困補助苦撐，一旦斷炊，營運將無以為繼，建請交通部儘快推出紓困5.0，提供8~10月紓困補助，讓旅宿業有辦法經營下去。糕餅業及伴手禮部分，今年6月整體營運衰退高達70~80%，部分店家因無法負擔店面租金而選擇停業或歇業，少部分店家選擇撐到中秋節。
另外，還有領不到紓困的孤兒產業，像是就業服務業，主要收入來自外勞仲介費及服務費，5月疫情爆發以來，政府禁止外勞入國，各家業者收入掉到不到原來10%，加上配合防疫規定，服務項目增加更多、風險更高，成本也大增，去年桃園200家業者，不到一年內直接少掉50家，尚存的業者以合併或裁員、減薪方式求生存。另外，部分期滿的移工等待返鄉航班時間拉長至半年，移工滯台期間沒有工作收入，全靠就服業者照顧，企業負擔雪上加霜。
至於八大行業，許舒博說包含KTV、俱樂部、酒店、遊藝場所、電子遊戲場等類似場所，無法恢復營業，嚴重影響企業生存、員工生計。遊藝場業者質疑，經濟部目前已開放室內遊樂園營運，但對於防疫措施更加嚴謹的遊戲場業卻未開放，明明是同樣行業，為何有不同標準？
至於近期各界關注的基本工資，許舒博說，為員工加薪，雇主責無旁貸，但服務業，還在受疫情重創，接受紓困，如何為員工加薪，要業者情何以堪。政府倘若強硬調漲基本工資，將讓原本還想繼續營運的公司加速資遣員工或結束營業，最終導致大量企業倒閉、員工失業潮出現。
而五倍券，許舒博認為，沒有串聯起來很可惜，大家各做各的，像是遊覽車有遊覽車的補助，導遊有導遊的補助，旅行社也有旅行社的，大家沒有串連起來搞國旅，效應就不會擴大。且如果到時候五倍券上路，還是降級不解封，有再多的振興券都無法活絡內需。
再說到疫苗，今早BNT疫苗來台，指揮中心指揮官陳時中與台積電、慈濟高層都有人去接機，許舒博認為確實是及時雨，但歸根究柢還是疫苗不夠，才會現在防疫那麼嚴格、服務業做不了生意。「全世界沒有一個地方像台灣制訂如此高的防疫規格，為了每天幾例確診，就讓經濟停滯不前，企業無所適從」。
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