加強監管恐損害民企、自廢武功　專家：中國正搞砸機會

自去年年底以來,中國監管機構開始大規模打壓中國企業,聲稱要促進社會公正,達到共同富裕。不過有外媒引述專家分析,這些鎮壓行動正在損害中國私營企業的競爭力,並將長期損害這個全球第2大經濟體的增長前景,稍有不慎,恐有自廢武功的反效果。

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《美國之音》報導,從阿里巴巴旗下的螞蟻金服,去年年底在美國上市被喊卡後,中國監管機構一直在擴大整頓範圍,從網約車、補教業、遊戲產業、金融業等,都出台了一系列收緊監管的政策。雖然中國官方認為,這些措施有利於解決社會、經濟和國家安全問題,但專家指出,中國針對科技公司的嚴格控制,反而會對中國經濟產生負面長期影響。

儘管面臨經濟風險,北京卻發出信號,未來幾年將對企業進行更多的監管。《低端中國:黨、土地、農民工,與中國即將到來的經濟危機》(The Myth of Chinese Capitalism: The Worker, the Factory, and the Future)一書的作者羅伯茲(Dexter Roberts)告訴《美國之音》,中國可能會認為,為這些必要的政治目標,付出短期的經濟代價,最終他們將擁有一個仍然增長的經濟,似乎是可行的,因此在與美國戰略競爭加劇的情況下,又重新開始扶持國有企業;但現實是,以美國為首的西方國家,仍然抱有相當的技術領先優勢,相較之下,北京的做法可能得不償失,對中國經濟造成不可逆轉的損害。

而關於近期英國市場研究和數據分析公司「YouGov」做的民調,顯示中國國家主席習近平,在西方國家的受歡迎程度敬陪末座,《美國之音》也引述學者分析,習之所以得負分的根本原因,是他在很多方面都突破了普世價值的底線,如背棄對香港的承諾、威脅台灣、在新疆建立集中營等等;以前的中共領導人,跟西方的關係主要是經濟,政治上則走韜光養晦路線,現在習近平把這些表象、曖昧的東西全部撕破,變成了毛澤東時代那樣一個真實的中共領導人。

紐約城市大學政治學教授夏明表示,習近平正在反其道而行之,甚至自相矛盾,表面說要繼續開放,繼續引資,歡迎世界各國來,但一會抓加拿大人質,一會打壓馬雲等企業家,很難讓外來資本產生信任感。

夏明並指出,中共執政以來,最大的問題在於處理所有的災難都有「三部曲」,即因虛榮愚蠢導致錯誤災難,錯了之後又開始掩蓋真相,鎮壓那些說出真相的人,用國家宣傳機器壟斷的權力,營造出一種「喪事喜辦」的氛圍,或再繼續抹出一個「偉光正」的共產黨形象。