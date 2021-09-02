加強監管恐損害民企、自廢武功　專家：中國正搞砸機會

自去年年底以來，中國監管機構開始大規模打壓中國企業，聲稱要促進社會公正，達到共同富裕。不過有外媒引述專家分析，這些鎮壓行動正在損害中國私營企業的競爭力，並將長期損害這個全球第2大經濟體的增長前景，稍有不慎，恐有自廢武功的反效果。

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根據《美國之音》報導，從阿里巴巴旗下的螞蟻金服，去年年底在美國上市被喊卡後，中國監管機構一直在擴大整頓範圍，從網約車、補教業、遊戲產業、金融業等，都出台了一系列收緊監管的政策。雖然中國官方認為，這些措施有利於解決社會、經濟和國家安全問題，但專家指出，中國針對科技公司的嚴格控制，反而會對中國經濟產生負面長期影響。

儘管面臨經濟風險，北京卻發出信號，未來幾年將對企業進行更多的監管。《低端中國：黨、土地、農民工，與中國即將到來的經濟危機》(The Myth of Chinese Capitalism: The Worker, the Factory, and the Future)一書的作者羅伯茲(Dexter Roberts)告訴《美國之音》，中國可能會認為，為這些必要的政治目標，付出短期的經濟代價，最終他們將擁有一個仍然增長的經濟，似乎是可行的，因此在與美國戰略競爭加劇的情況下，又重新開始扶持國有企業；但現實是，以美國為首的西方國家，仍然抱有相當的技術領先優勢，相較之下，北京的做法可能得不償失，對中國經濟造成不可逆轉的損害。

而關於近期英國市場研究和數據分析公司「YouGov」做的民調，顯示中國國家主席習近平，在西方國家的受歡迎程度敬陪末座，《美國之音》也引述學者分析，習之所以得負分的根本原因，是他在很多方面都突破了普世價值的底線，如背棄對香港的承諾、威脅台灣、在新疆建立集中營等等；以前的中共領導人，跟西方的關係主要是經濟，政治上則走韜光養晦路線，現在習近平把這些表象、曖昧的東西全部撕破，變成了毛澤東時代那樣一個真實的中共領導人。

紐約城市大學政治學教授夏明表示，習近平正在反其道而行之，甚至自相矛盾，表面說要繼續開放，繼續引資，歡迎世界各國來，但一會抓加拿大人質，一會打壓馬雲等企業家，很難讓外來資本產生信任感。

夏明並指出，中共執政以來，最大的問題在於處理所有的災難都有「三部曲」，即因虛榮愚蠢導致錯誤災難，錯了之後又開始掩蓋真相，鎮壓那些說出真相的人，用國家宣傳機器壟斷的權力，營造出一種「喪事喜辦」的氛圍，或再繼續抹出一個「偉光正」的共產黨形象。