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金鐘56入圍名單／《婆婆》、《魔術師》、《做工》搶7獎

▲第56屆電視金鐘獎入圍名單揭曉，《我的婆婆怎麼那麼可愛》（左圖起）、《天橋上的魔術師》、《做工的人》大豐收。（圖／我的婆婆怎麼那麼可愛臉書、公視、TVBS）
▲第56屆電視金鐘獎入圍名單揭曉，《我的婆婆怎麼那麼可愛》（左圖起）、《天橋上的魔術師》、《做工的人》大豐收。（圖／我的婆婆怎麼那麼可愛臉書、公視、TVBS）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-09-02 14:08:53｜2021-09-02 15:14:37

第56屆電視金鐘獎於今（2）日下午2點在三立電視文創劇場公布入圍名單，由李文儀主持，去年的視后柯佳嬿和視帝姚淳耀則擔任揭曉嘉賓。入圍名單如下：

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最佳戲劇節目獎

天橋上的魔術師

我的婆婆怎麼那麼可愛

客家尋味劇場-女孩上場

黑喵知情

飄洋過海來愛你

戲劇節目編劇獎

張逸寧、吳岱芸、吳宗叡、陳南宏/客家尋味劇場一女孩上場

楊雅喆、蔣友竹、陳虹任、吳季恩/天橋上的魔術師

溫怡惠、林珮瑜、黃蓓、夢遷、鄧安寧、陳慧、王文娟/我的婆婆怎麼那麼可愛

劉中薇/未來媽媽

謝宗臣、柯尊仁/黑喵知情

戲劇節目女主角獎

李維維/羅雀高飛

孫可芳/若是一個人

孫淑媚/天橋上的魔術師

蔡嘉茵/客家尋味劇場女孩上場

鍾欣凌/我的婆婆怎麼那麼可愛

戲劇節目男主角獎

李奕樵/天橋上的魔術師

施名帥/黑喵知情

唐治平/我家的美好時光

許傑輝/我的婆婆怎麼那麼可愛

薛仕凌/生生世世

戲劇節目女配角獎

黃舒湄/天橋上的魔術師

黃姵嘉/我的婆婆怎麼那麼可愛

劉品言/未來媽媽

盧以恩/天橋上的魔術師

簡嫚書/她們創業的那些鳥事

戲劇節目男配角獎

Darren【邱凱偉】/我的婆婆怎麼那可愛

朱軒洋/天橋上的魔術師

林鶴軒/若是一個人

梁正群/黑喵知情

楊銘威/我的婆婆怎麼那麼可愛

戲劇節目最具潛力新人獎

李奕樵／天橋上的魔術師

阮秋姮／飄洋過海來愛你

林潔宜／天橋上的魔術師

高倩怡／客家尋味劇場─女孩上場

羅謙紹／天橋上的魔術師

迷你劇集獎

大債時代

戒指流浪記

返校

做工的人

預支未來

迷你劇集（電視電影）男主角獎

安原良／客家電影院─光的孩子

李銘順／做工的人

李曆融／主管再見

唐川／客家電影院─窩卡

劉冠廷／致親愛的孤獨者─小薰

迷你劇集（電視電影）女主角獎

李雪／致親愛的孤獨者─凱涵

林予晞／戒指流浪記

苗可麗／做工的人

徐堰鈴／客家電影院─光的孩子

陸弈靜／阿嬤的放屁車

迷你劇集（電視電影）男配角獎

張復建【張建陵】／公視人生劇展─面容

陳恩／主管再見

游安順／做工的人

戴立忍／公視新創電影：訪客

薛仕凌／做工的人

迷你劇集（電視電影）女配角獎

Janet【謝怡芬】／戒指流浪記

小薰【黃瀞怡】／大債時代

方宥心／做工的人

陳又瑄／公視迷你電影院—家庭式

潘麗麗／大債時代

迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎

王嵐申／公視學生劇展＿爬出棺財板

夏朧／預支未來

郭美華／公視迷你電影院—家庭式

游珈瑄／公視迷你電影院—家庭式

黃冠智／返校

戲劇節目導演獎

吳宗叡／客家尋味劇場─女孩上場

杜政哲／若是一個人

陳保中、包祥麟／黑喵知情

楊雅喆／天橋上的魔術師

鄧安寧／我的婆婆怎麼那麼可愛

迷你劇集（電視電影）導演獎

林亞佑／主管再見

徐麗雯／客家電影院─光的孩子

陳大璞／公視人生劇展─人生清理員

鄭芬芬／做工的人

温晴／客家電影院─窩卡

迷你劇集（電視電影）編劇獎

徐麗雯／客家電影院─光的孩子

馬自明、張可欣、陳定寧、安邦、廖士涵／大債時代

高妙慧、范芷綺、文采／戒指流浪記

鄭仰山、康語妮／公視人生劇展─人生清理員

鄭芬芬、洪茲盈／做工的人

電視電影獎

公視人生劇展─人生清理員

主管再見

客家電影院─光的孩子

客家電影院─窩卡

蟾鳴

綜藝節目主持人獎

胡瓜【胡自雄】、阿【陳秉立】/綜藝大集合

唐綺陽、吳姍儒、炎亞倫 【吳庚霖】/36題愛上你

馬世芳/音樂萬萬歲

黃子俠/一個都不能少

澎恰恰【彭高尚】/話山話水話瓏

生活風格節目主持人獎

大霈【李霈瑜】/原來是匠紫

李四端/大雲時堂

李明璁/我又在市場待了一整天

高怡平/家庭八點檔轉轉發現愛

賓智孔【寶允辰】/台灣第一等

益智及實境節目主持人獎

吳宗憲、KID、黃鴻升/綜藝玩很大

徐乃麟、曾國城、張文綺【張鐙勻】、徐凱希【徐晴】/天才衝衝衝

曾國城/一字千金一鬥字英雄會

曾寶儀/我們回家吧

自然科學及人文紀實節目主持人獎

白心儀／地球的孤兒：台灣的精靈

米莎【溫尹嫦】／老派美學的約會

舒夢蘭／福爾摩沙守謢者

楊小黎／在台灣的故事

羅亦娌／巷弄裡的吉光片羽

兒童少年節目主持人獎

Lan pao【薛紀綱】／kakudan時光機

王伯源、陳瑋薇／Try科學

亞里【廖敏君】／台灣囝仔讚

納豆【林郁智】、史達魯【沈祐謙】、邱凡書、賴冠宇／神廚賽恩師

鍾欣凌、郭彥均／超級總動員

節目創新獎

不羈─臺灣百年流變與停泊

今天誰來店

全明星運動會

菱格世代DD52

群山之島與不去會死的他們

特殊貢獻獎

任立渝

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