金鐘56入圍名單／《婆婆》、《魔術師》、《做工》搶7獎

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最佳戲劇節目獎





天橋上的魔術師





我的婆婆怎麼那麼可愛





客家尋味劇場-女孩上場





黑喵知情





飄洋過海來愛你





戲劇節目編劇獎





張逸寧、吳岱芸、吳宗叡、陳南宏/客家尋味劇場一女孩上場





楊雅喆、蔣友竹、陳虹任、吳季恩/天橋上的魔術師





溫怡惠、林珮瑜、黃蓓、夢遷、鄧安寧、陳慧、王文娟/我的婆婆怎麼那麼可愛





劉中薇/未來媽媽





謝宗臣、柯尊仁/黑喵知情





戲劇節目女主角獎





李維維/羅雀高飛





孫可芳/若是一個人





孫淑媚/天橋上的魔術師





蔡嘉茵/客家尋味劇場女孩上場





鍾欣凌/我的婆婆怎麼那麼可愛





戲劇節目男主角獎





李奕樵/天橋上的魔術師





施名帥/黑喵知情





唐治平/我家的美好時光





許傑輝/我的婆婆怎麼那麼可愛





薛仕凌/生生世世





戲劇節目女配角獎





黃舒湄/天橋上的魔術師





黃姵嘉/我的婆婆怎麼那麼可愛





劉品言/未來媽媽





盧以恩/天橋上的魔術師





簡嫚書/她們創業的那些鳥事





戲劇節目男配角獎





Darren【邱凱偉】/我的婆婆怎麼那可愛





朱軒洋/天橋上的魔術師





林鶴軒/若是一個人





梁正群/黑喵知情





楊銘威/我的婆婆怎麼那麼可愛





綜藝節目主持人獎





胡瓜【胡自雄】、阿【陳秉立】/綜藝大集合





唐綺陽、吳姍儒、炎亞倫 【吳庚霖】/36題愛上你





馬世芳/音樂萬萬歲





黃子俠/一個都不能少





澎恰恰【彭高尚】/話山話水話瓏





生活風格節目主持人獎

李四端/大雲時堂





李明璁/我又在市場待了一整天





高怡平/家庭八點檔轉轉發現愛





賓智孔【寶允辰】/台灣第一等





益智及實境節目主持人獎

吳宗憲、KID、黃鴻升/綜藝玩很大





徐乃麟、曾國城、張文綺【張鐙勻】、徐凱希【徐晴】/天才衝衝衝





曾國城/一字千金一鬥字英雄會





曾寶儀/我們回家吧





特殊貢獻獎



