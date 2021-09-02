金鐘56入圍名單／《婆婆》、《魔術師》、《做工》搶7獎

最佳戲劇節目獎
天橋上的魔術師
我的婆婆怎麼那麼可愛
客家尋味劇場-女孩上場
黑喵知情
飄洋過海來愛你
戲劇節目編劇獎
張逸寧、吳岱芸、吳宗叡、陳南宏/客家尋味劇場一女孩上場
楊雅喆、蔣友竹、陳虹任、吳季恩/天橋上的魔術師
溫怡惠、林珮瑜、黃蓓、夢遷、鄧安寧、陳慧、王文娟/我的婆婆怎麼那麼可愛
劉中薇/未來媽媽
謝宗臣、柯尊仁/黑喵知情
戲劇節目女主角獎
李維維/羅雀高飛
孫可芳/若是一個人
孫淑媚/天橋上的魔術師
蔡嘉茵/客家尋味劇場女孩上場
鍾欣凌/我的婆婆怎麼那麼可愛
戲劇節目男主角獎
李奕樵/天橋上的魔術師
施名帥/黑喵知情
唐治平/我家的美好時光
許傑輝/我的婆婆怎麼那麼可愛
薛仕凌/生生世世
戲劇節目女配角獎
黃舒湄/天橋上的魔術師
黃姵嘉/我的婆婆怎麼那麼可愛
劉品言/未來媽媽
盧以恩/天橋上的魔術師
簡嫚書/她們創業的那些鳥事
戲劇節目男配角獎
Darren【邱凱偉】/我的婆婆怎麼那可愛
朱軒洋/天橋上的魔術師
林鶴軒/若是一個人
梁正群/黑喵知情
楊銘威/我的婆婆怎麼那麼可愛
李奕樵／天橋上的魔術師
阮秋姮／飄洋過海來愛你
林潔宜／天橋上的魔術師
高倩怡／客家尋味劇場─女孩上場
羅謙紹／天橋上的魔術師
迷你劇集獎
大債時代
戒指流浪記
返校
做工的人
預支未來
迷你劇集（電視電影）男主角獎
安原良／客家電影院─光的孩子
李銘順／做工的人
李曆融／主管再見
唐川／客家電影院─窩卡
劉冠廷／致親愛的孤獨者─小薰
迷你劇集（電視電影）女主角獎
李雪／致親愛的孤獨者─凱涵
林予晞／戒指流浪記
苗可麗／做工的人
徐堰鈴／客家電影院─光的孩子
陸弈靜／阿嬤的放屁車
迷你劇集（電視電影）男配角獎
張復建【張建陵】／公視人生劇展─面容
陳恩／主管再見
游安順／做工的人
戴立忍／公視新創電影：訪客
薛仕凌／做工的人
迷你劇集（電視電影）女配角獎
Janet【謝怡芬】／戒指流浪記
小薰【黃瀞怡】／大債時代
方宥心／做工的人
陳又瑄／公視迷你電影院—家庭式
潘麗麗／大債時代
迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎
王嵐申／公視學生劇展＿爬出棺財板
夏朧／預支未來
郭美華／公視迷你電影院—家庭式
游珈瑄／公視迷你電影院—家庭式
黃冠智／返校
戲劇節目導演獎
吳宗叡／客家尋味劇場─女孩上場
杜政哲／若是一個人
陳保中、包祥麟／黑喵知情
楊雅喆／天橋上的魔術師
鄧安寧／我的婆婆怎麼那麼可愛
迷你劇集（電視電影）導演獎
林亞佑／主管再見
徐麗雯／客家電影院─光的孩子
陳大璞／公視人生劇展─人生清理員
鄭芬芬／做工的人
温晴／客家電影院─窩卡
迷你劇集（電視電影）編劇獎
徐麗雯／客家電影院─光的孩子
馬自明、張可欣、陳定寧、安邦、廖士涵／大債時代
高妙慧、范芷綺、文采／戒指流浪記
鄭仰山、康語妮／公視人生劇展─人生清理員
鄭芬芬、洪茲盈／做工的人
電視電影獎
公視人生劇展─人生清理員
主管再見
客家電影院─光的孩子
客家電影院─窩卡
蟾鳴
綜藝節目主持人獎
胡瓜【胡自雄】、阿【陳秉立】/綜藝大集合
唐綺陽、吳姍儒、炎亞倫 【吳庚霖】/36題愛上你
馬世芳/音樂萬萬歲
黃子俠/一個都不能少
澎恰恰【彭高尚】/話山話水話瓏
大霈【李霈瑜】/原來是匠紫
李四端/大雲時堂
李明璁/我又在市場待了一整天
高怡平/家庭八點檔轉轉發現愛
賓智孔【寶允辰】/台灣第一等
吳宗憲、KID、黃鴻升/綜藝玩很大
徐乃麟、曾國城、張文綺【張鐙勻】、徐凱希【徐晴】/天才衝衝衝
曾國城/一字千金一鬥字英雄會
曾寶儀/我們回家吧
白心儀／地球的孤兒：台灣的精靈
米莎【溫尹嫦】／老派美學的約會
舒夢蘭／福爾摩沙守謢者
楊小黎／在台灣的故事
羅亦娌／巷弄裡的吉光片羽
兒童少年節目主持人獎
Lan pao【薛紀綱】／kakudan時光機
王伯源、陳瑋薇／Try科學
亞里【廖敏君】／台灣囝仔讚
納豆【林郁智】、史達魯【沈祐謙】、邱凡書、賴冠宇／神廚賽恩師
鍾欣凌、郭彥均／超級總動員
節目創新獎
不羈─臺灣百年流變與停泊
今天誰來店
全明星運動會
菱格世代DD52
群山之島與不去會死的他們
特殊貢獻獎