下週第2批BNT到貨？陳時中：時間差不多、盼郭董一起接機
中央流行疫情指揮中心今(2)日表示，台積電、鴻海、慈濟共同捐贈1500萬劑BNT疫苗，今天上午7點首批疫苗抵達桃園國際機場，共計93萬劑，指揮官陳時中上午也親自到場接機，迎接首批抵台的BNT疫苗。
生活中心/台北報導
2021-09-02 14:50:18｜2021-09-02 14:56:13
陳時中表示，今天上午與台積電慈善基金會董事長張淑芬等人一同接機，心裡還是充滿感謝，也對台積電、鴻海、永齡慈濟基金會，表達我們最大最高的謝意跟敬意，另外，陳時中也提到：「今天因為鴻海董事長郭董（郭台銘）應該還在居家檢疫，我也非常希望下一批來的時候，他能跟我們一起到機場，迎接我們的第二批疫苗。」
外傳第二批的BNT疫苗也將在下週三抵台，對此陳時中回應：「應該是很接近那時間，所以我剛也特別邀請郭董一起來接機」。
另外，針對BNT疫苗是否需要14天的時間去檢驗封緘，對此，陳時中回應，疫苗檢驗封緘有一定條件跟標準，疫苗先來可以先做，這樣能讓時間變得短，此次封緘檢驗要做滿14天，陳時中坦言與疫苗標準品遲到有關，但他提到，未來BNT檢驗沒問題的話，第二批檢驗時間也會變得比較短。
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