NBA／卡佩拉成為老鷹基石　續約2年12億

亞特蘭大老鷹隊今天宣布與主力中鋒Clint Capela（卡佩拉）完成2年續約，續約之後，他將為老鷹效力到2024-25賽季結束。





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根據《ESPN》記者Wojnarowski報導，消息人士透露，Clint Capela和老鷹達成2年4600萬美元（約12.7億台幣)。





Capela場均得到15.2分14.3籃板0.8助攻，今年老鷹打進季後賽，他也順利扛下主力中鋒位置，卡佩拉也成為本賽季老鷹繼Trae Young和John Collins之後所續約的第3位先發球員。



