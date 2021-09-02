COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

NBA／卡佩拉成為老鷹基石　續約2年12億

▲老鷹主力中鋒Clint Capela。（圖／美聯社／達志影像）
▲老鷹主力中鋒Clint Capela。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2021-09-02 13:42:57

亞特蘭大老鷹隊今天宣布與主力中鋒Clint Capela（卡佩拉）完成2年續約，續約之後，他將為老鷹效力到2024-25賽季結束。

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《ESPN》記者Wojnarowski報導，消息人士透露，Clint Capela和老鷹達成2年4600萬美元（約12.7億台幣)。

Capela場均得到15.2分14.3籃板0.8助攻，今年老鷹打進季後賽，他也順利扛下主力中鋒位置，卡佩拉也成為本賽季老鷹繼Trae Young和John Collins之後所續約的第3位先發球員。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

繼續作答
即時
推薦閱讀