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金山小編過世已逾一年　時力新北黨部開記者會為勞權發聲

▲金山小編陳嘉緯過世已逾一年，時代力量立委王婉諭（前排中）、新北黨部副執行長彭盛韶（後排右）、陳姳臻（前排左）、新莊區主任吳香君（前排右），及台灣公務革新力量聯盟理事長何昀峯（後排左），今日召開記者會為公部門的勞權發聲。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.02）
▲金山小編陳嘉緯過世已逾一年，時代力量立委王婉諭（前排中）、新北黨部副執行長彭盛韶（後排右）、陳姳臻（前排左）、新莊區主任吳香君（前排右），及台灣公務革新力量聯盟理事長何昀峯（後排左），今日召開記者會為公部門的勞權發聲。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.02）

記者陳志仁／新北報導

2021-09-02 13:45:26

新北市金山區公所小編陳嘉緯過世已逾一年，監察院並於今年8月19日對金山區公所提出糾正；為此，時代力量新北市黨部今（2）日舉行記者會，並提「議處相關失職人員，儘速提出懲處名單」等4大呼籲，盼為公部門基層的勞權發聲，以避免悲劇重演！

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時代力量新北市黨部副執行長彭盛韶表示，侯友宜在監察院報告提出後的當天，曾對外指出「市府會悉心檢討，並保障所有勞工朋友的權益！」然而，檢討什麼？保障什麼？侯友宜完全沒說清楚；此外，在嘉緯過世已逾一年的今天，新北市政府仍未提出相關懲處名單，這在新北市恐怕只是冰山一角，絕大多數的公部門基層人員，在這件事後沒有更全面的保障。

時代力量新莊區主任吳香君說，根據國際勞工組織相關公約的定義，公務人員也是勞工，政府不能把「服務人民」無限上綱到超越個人的身體健康；提醒侯友宜，如果真的要保障所有勞工朋友的權益，就不應該讓雇主還能選擇誰要檢查、誰不用檢查，只要是勞工就該檢查！呼籲新北市政府應該將所有的勞檢報告公開透明，保障勞工朋友的權益，避免像嘉緯這樣的悲劇再次發生。

時代力量新北市黨部副執行長陳姳臻認為，這件事凸顯了公部門約聘僱勞力的運用問題，市府各單位進用了多少職務代理人與約僱人員，而他們又負責了什麼業務，更是一大黑數！應比照臺北市將所轄各單位約僱人員的人數，公諸於「政府資訊公開平臺」；另有鑒於本次勞動檢查不小心排除約僱人員的部分，也點出制度曖昧造成的問題，呼籲議會要做好監督。

台灣公務革新力量聯盟理事長何昀峯強調，發生在陳嘉緯身上的憾事，凸顯市府的兩個問題，一是市府過度忽略人力成本、時間成本，沒有評估做事的必要性，其次事情有輕重緩急，業務有核心非核心，效果也有直接間接之分；坦白說，行政機關勞逸不均的現象眾所皆知，還有會不會不是「所有人」都過勞，而是只有「能者」過勞呢？並建立聘僱用人員的人才庫，以避免酬庸疑慮。

立委王婉諭總結，為避免嘉緯的遺憾重演，提出包括「議處相關失職人員，儘速提出懲處名單」、「公開新北市府各單位約僱人員數量及其業務範圍」、「建立長期制度以保障公部門約僱人員權益」及「落實公部門勞檢，資料上網公開」4點的呼籲；此外，時代力量仍會提出相關的對策，要求市府進一步改善約僱人員被濫用的弊病，避免悲劇重演的可能性，及持續的監督中央與地方政府！

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