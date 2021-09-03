賈永婕「熱血抗疫」盼榮耀爸爸！老公化身祕書陪做愛心

節目《TVBS看板人物》中，與老公王兆杰首次同台接受專訪，王兆杰笑說自己常被外人以為是老婆的貼身祕書，夫妻倆難得在螢幕上展現日常鬥嘴情節，逗得主持人方念華頻頻笑場，另外賈永婕也透露這次做愛心，希望可以讓天上的爸爸感到驕傲。

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賈永婕募集總價超過117億元的醫療器材，方念華問王兆杰有沒有因此更愛老婆，而王兆杰卻轉移話題：「我就是在一旁協助她、幫她開車、拍照、還有提包包，因此有些受贈單位還以為我是她的秘書。」一旁的賈永婕聽了超心急，直接打插：「老公，念華姐的問題是『你有沒有更愛我』啦！」王兆杰則笑回：「不是要讓我抱怨的意思喔？」

王兆杰也加碼爆料，表示賈永婕是一個「自帶光跟出場音樂的人」，擁有爆棚的自信心：「她的個性就是，不管你想不想聽，都要聽她把話說完！」

另外，製作團隊也出機採訪賈永婕的好朋友們，像是王偉忠、曾寶儀及前主播蔣雅淇，3人不約而同都說賈永婕是一個直率又溫暖的人，蔣雅淇透露：「在我很難過的時候，她會直接打電話給我跟我說『我去妳家陪妳，再三分鐘後到。』」體貼的性格，讓身邊的朋友都覺得相當窩心。





▲賈永婕擁有爆棚的自信。（圖／TVBS提供）

對於這次熱血抗疫，賈永婕坦言自己在做這些事情時也沒有多想，單純是想盡自己的力量幫助大家，但在經歷送愛心便當、捐贈醫療儀器之後，她感性地說：「做了這些事，能讓天上的爸爸覺得很榮耀，是我最開心的事情！」