中市MaaS交通整合　議員建議結合市府周邊服務

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張玉嬿表示，MaaS計畫是一個交通整合服務新概念，交通局7月底公告招標，整合高鐵、台鐵、公車、捷運、計程車、iBike、小黃公車、共享運具等，串接交通、食、宿、購各項服務基礎資訊，市民利用手機即可進行預約、選購套裝行程，並提供即時客服服務，省時又省力。
她又說，台中比高雄、台北晚規劃MaaS，應該做得更先進，規劃務必以手機APP為主，卡片為輔，並導入QR Code的功能，如此能夠方便查詢及持續擴充服務項目內容，給市民更多選擇、更多優惠，讓使用者越坐省越多。
議員建議，台中e指通是準市民卡概念，但99%的市民至今沒下載e指通，應將市民卡的概念整合進MaaS，讓市民拿著手機可以擴大應用，整合相關實體、虛擬票證，來提供市府周邊服務，推出實質有感的好康，提高市民使用意願。
交通局指出，台中市公共運輸服務發展已漸趨健全及成熟，為讓各項公共運具如高鐵、台鐵、公車、捷運、計程車、iBike及小黃公車等進行資源盤點並整合服務，交通局已配合交通部「智慧運輸系統發展建設計畫」，持續推動台中市交通行動服務(MaaS)計畫。
交通局進一步強調，為瞭解各族群使用運具的情形，並因應民眾電子支付使用需求趨勢增加，交通局已啟動辦理MaaS先期規劃招標，將儘速推動專屬台中的MaaS系統，除萃取MenGo套票機制推動及UMAJI跨運具旅運規劃的經驗以外，也將朝向規劃實體票證及QR Code雙軌並行，以提升公共運輸服務便利性與可及性，關於整合MaaS及市民卡相關功能部份，提供民眾更優質的旅運規劃服務。