言承旭《披荊斬棘的哥哥》遭批做作　入榜最討厭明星

大陸熟齡男團競賽節目《披荊斬棘的哥哥》話題不斷，其中由陳小春、謝天華、林曉峰、張智霖及梁漢文組成的「大灣區」人氣火熱，不過也有網友選出5位最令人反感的男星排行，台灣代表男言承旭、林志炫都入榜。
娛樂中心／綜合報導
2021-09-02 13:53:38
44歲言承旭當初宣布加入節目後，引發外界關注，首場表演就演唱昔日成名曲《流星雨》，還找來大S感性應援，勾起不少人青春記憶，他也強調這次上節目是想讓大家認識真實的自己，不料，部分大陸網友不買單，認為他的表演沒有突破，有想法也悶在心裡不說，只會躲起來搞憂鬱，批他矯揉造作、不適合競技類節目。 另外，55歲林志炫雖然歌藝超群，但私下與其他男星相處卻引起網友不滿，稱他在分配房間時，直接搶在前輩黃貫中之前，選了最好的兩人房，也指林志炫在房內頻頻擋住趙文卓的鏡頭，最引起議論的就是以吹冷氣會導致喉嚨乾燥為由，堅持不開冷氣，讓趙文卓只好去睡其他房間，被網友列出自私、不尊重人等罪狀。
而其他入榜的還有饒舌歌手GAI（周延），網友砲轟他自以為是、狂妄；歌手布瑞吉被說把小事化大，張雲龍則是不時提到自己是言承旭的粉絲，遭網友酸看得太膩、根本就是言承旭的跟屁蟲。（逼編輯：楊穎軒）