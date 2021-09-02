BNT抵台！藍PO復必泰照片　鄭運鵬批：拿中國廣告預算？

由台積電、鴻海永齡與慈濟所購買捐贈的93萬劑BNT疫苗，今（2）日早上由盧森堡運抵桃園機場，而國民黨在臉書恭賀疫苗到貨，卻PO出此批疫苗起飛前、蓋著「復必泰」字樣布條的照片，引發討論。民進黨立委鄭運鵬質疑，國民黨官方臉書竟不用在台落地後的照片，一定要選在起飛前的中國宣傳照，且還加註照片來源是復星醫藥提供的，是中國國民黨也淪落到變成中國復星的子公司了？他也說，要拿BNT質疑執政黨沒關係，至少要有點骨氣和格調。

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國民黨今日在官方臉書表示，首批BNT疫苗抵台，感謝永齡基金會、台積電和慈濟積極洽購，以及鴻海創辦人郭台銘親自前往德國原廠催貨，BNT疫苗完全由民間出錢出力，遺憾蔡政府買不到疫苗就砸鍋，大力抹紅、抹黑救命疫苗；而國民黨PO出的照片，竟印有「復必泰」字樣，整篇圖文引發不少論戰。

▲國民黨於官方臉書PO出有復必泰字樣的照片，引發討論。（圖／翻攝自中國國民黨臉書）

鄭運鵬對此表示，這批德國原廠直送的BNT疫苗是台灣捐助團體花錢買的，不是免費贈送的，代理商中國上海復興星醫藥也有依合約賺錢，而全世界連疫苗原廠都沒在運送做廣告，哪有這種代理商在運送過程掛廣告布條自拍做宣傳的？

鄭運鵬也說，廣告布條在台灣落地前就被捐助團體要求拿掉了，如果不是中國從中作梗，台灣政府早就買到疫苗了，但國民黨官方臉書，竟然不用在台落地後、沒有復必泰字樣的照片，一定要選在起飛前的中國代理商宣傳照，還加註照片來源是中國復星醫藥提供的，是中國公司有下廣告預算給國民黨？還是國民黨也淪落到變成中國復星的子公司了？

鄭運鵬說，要拿BNT質疑執政黨沒關係，至少要有點骨氣和格調，「還是大家需要送幾瓶維骨利給中國國民黨？面對中國，腰桿關節硬一點很難嗎？」。

綠營人士則說，國民黨難道忘了今年1月阻擋台灣與德國原廠簽約的背後黑手，就是中國上海復星，擋了我們買BNT疫苗超過半年，如今國民黨卻用上海復星的圖片來發表感謝文，好像國民黨是中國上海復星在台代理商，代表上海復星感謝台灣幫忙接收棄單的疫苗。

該人士也說，在許多人的溝通斡旋，讓這批被中國棄單的疫苗，轉交給台灣。這是公私部門許多人努力的結果，跟上海復星並無關係，若硬要說有關的，就是因為他們棄單，我國得以提早拿到疫苗。國民黨錯把上海復星棄單的原廠疫苗當作是上海復星施予台灣的恩惠，實在讓人啼笑皆非。