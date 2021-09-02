BNT抵台！藍PO復必泰照片　鄭運鵬批：拿中國廣告預算？

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鄭運鵬對此表示，這批德國原廠直送的BNT疫苗是台灣捐助團體花錢買的，不是免費贈送的，代理商中國上海復興星醫藥也有依合約賺錢，而全世界連疫苗原廠都沒在運送做廣告，哪有這種代理商在運送過程掛廣告布條自拍做宣傳的？
鄭運鵬也說，廣告布條在台灣落地前就被捐助團體要求拿掉了，如果不是中國從中作梗，台灣政府早就買到疫苗了，但國民黨官方臉書，竟然不用在台落地後、沒有復必泰字樣的照片，一定要選在起飛前的中國代理商宣傳照，還加註照片來源是中國復星醫藥提供的，是中國公司有下廣告預算給國民黨？還是國民黨也淪落到變成中國復星的子公司了？
鄭運鵬說，要拿BNT質疑執政黨沒關係，至少要有點骨氣和格調，「還是大家需要送幾瓶維骨利給中國國民黨？面對中國，腰桿關節硬一點很難嗎？」。
民進黨立委管碧玲也說，台積電、鴻海讓「一苗各表」落實了。台灣購買原廠BNT疫苗，簽約一刻嘎然而止之後，郭台銘這一棒接力賽，交涉的過程，就一直朝向原廠、台灣、上海復興、永齡等多方合約，以便維持「額度算上海復興、疫苗是原廠直購」這個模式。
管碧玲說，根據她的資料，這個模式背後，隱隱約約存在一個設計，就是讓上海復興可以宣稱他的代理權、台灣可以宣稱原廠直構這種「一苗各表」的妥協與相互尊重。好事多磨，事情總算順利完成。到了送貨起飛的最後一刻，「一苗各表」還是在需要台積電、鴻海出面堅持下，呈現了。
管碧玲說，中國表一張貼了復必泰的圖、台灣表另一張移除復必泰的圖，一苗各表很具意義，只是國民黨表錯圖了。
綠營人士則說，國民黨難道忘了今年1月阻擋台灣與德國原廠簽約的背後黑手，就是中國上海復星，擋了我們買BNT疫苗超過半年，如今國民黨卻用上海復星的圖片來發表感謝文，好像國民黨是中國上海復星在台代理商，代表上海復星感謝台灣幫忙接收棄單的疫苗。
該人士也說，在許多人的溝通斡旋，讓這批被中國棄單的疫苗，轉交給台灣。這是公私部門許多人努力的結果，跟上海復星並無關係，若硬要說有關的，就是因為他們棄單，我國得以提早拿到疫苗。國民黨錯把上海復星棄單的原廠疫苗當作是上海復星施予台灣的恩惠，實在讓人啼笑皆非。