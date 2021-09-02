提前發放重陽敬老金與柯文哲較勁？侯友宜：讓長輩歡喜

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侯友宜強調，新北市重陽敬老金的提早開放，就是要讓長輩大家可以歡喜，過一個在疫後經濟的復甦過程中，大家能夠有一個快樂的好生活，提醒長輩記得到帳戶領取禮金；此外，長輩為了避免這個接觸，相信有九成都用匯款的方式，也希望長輩開開心心去小商圈好好的促進消費，讓自己過一個開心的生活。
侯友宜認為，疫情的期間一直期盼早日開放銀髮俱樂部，這段期間新北市確診數都維持個位數，疫情控制穩定，從8月24日便逐步開放，很高興再度和長輩齊聚一堂「動健康」；同時也提醒活動時避免肢體的接觸、避免傳遞物品、避免共用器材、停止室內外共餐，維持社交距離，持續防疫顧身體。
社會局補充，新北重陽敬老金將於9月24日匯入帳戶，10月2日起發放現金，65歲至79歲者每人1500元、80歲至89歲者2000元、90歲至99歲者5000元；至於新北市的810位百歲人瑞，每位則有2萬元的重陽敬老金。
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