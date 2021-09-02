中市防疫捐款　議員質疑去向何處

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林德宇表示，市長盧秀燕作為台中市防疫指揮官，在防疫期間除了帶領市府團隊，也需要整合民間資源，共同防疫。他詢問，在今年疫情期間，台中市總共收到多少防疫捐款？
盧秀燕表示，她大概知道一個方向，這些捐款都有公布在網站上，但因為她最近沒有上去看，衛生局長曾梓展說明，截至8月24日為止，市府總共收到1億1267萬3700元的捐款，已經預定支出的則有3447萬8599元。
林德宇表示，過去遇到地震、風災、水災等緊急事件，只要是用在防災緊急應變的民間捐款，都是由社會局的救助金專戶處理，但這次用於防疫應變的捐款卻變成衛生局主政。
社會局長彭懷真則說，確實過去基本上各項捐助都會進到救助金專戶系統，這個專戶有專門的管理辦法及管理委員會，由陳子敬副市長做主任委員。
林德宇指出，社會救助金專戶設有管理委員會，17個委員中有6位府內委員、11位外聘委員，這樣的管理制度相對較為完善且令人放心，他質疑，為什麼這次的防疫捐款要刻意繞過這個既有機制，難道是為了規避監督嗎？
對此盧秀燕表示，防疫捐款都有在網站上公開，且政府任何公款支出都要經過主計及審計單位，歡迎議員查帳。她舉例，台中市民注射疫苗後死亡，不論後續判定結果為何，市府都會發放2萬元，這筆錢就會從防疫捐款支出。各局處在防疫工作上有需要支出的項目，只要寫個公文就可以申請捐款。
林德宇指出，目前網站上只有公布捐款收入，根本沒有公布支出。目前1億1267萬3700元的捐款中，有1495萬元指定做為購買行動快篩車、快篩試劑等相關用途，60萬5200元指定作為往生確診者喪葬相關費用，571萬元指定做為購買酒精、防護衣等相關物資，剩下的9140萬8500元則僅指定防疫用途，金額佔捐款總額的81%，但這些捐款市府究竟如何分配使用，甚至市府自己說的三大方向佔比為何也說不清。他批評這根本是規避監督，甚至有黑箱的疑慮。
林德宇要求，市府應盡快把防疫捐款的用途說明清楚，善款的使用要有完善的內部稽核及外部監督機制，確保每一筆善款的使用都合乎合理性、必要性及公益性。盧秀燕表示，各界的防疫捐款收支項目都須經過主計與審計審核，市府衛生局接受捐贈推動嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)經費，已成立專戶，與衛福部的賑災專戶運作機制一樣，採取公開徵信，進款項目都有表列，支出與餘款都相當清楚。
衛生局說明，各項捐款均依據政府規定辦理收支事宜，及受台中市政府及審計單位查核監督，專款專用在第一線防疫物資、防護裝備、防疫工作確診者慰助金等項目，一切公開透明，期盼在公私協力合作下，共同度過疫情，守護家園。