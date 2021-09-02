役男入營強化防疫！3天前要先去社區篩檢

中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增5例COVID-19確定病例，分別為1例本土及4例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。另外，針對役男入營指揮中心今天也發布強化新令，指揮中心副指揮官表示，從9月6日起，役男入營前3日會先在全國指定社區採檢院所免費篩檢。
生活中心/台北報導
2021-09-02 14:16:09｜2021-09-02 14:16:15
陳宗彥提到，三級警戒期間，從六月份開始內政部國防部暫停役男的徵集入伍，二級警戒入營還是要儘速恢復，所以也加速相關役男履行義務的部分，讓人生規劃比較順暢，所以9/6開始會採行入營前快篩，且役男都不用負擔任何費用，會在入營前三天完成。
陳宗彥解釋，事實上原來機制八月初開始採行恢復徵集，國防部對役男入營前，採取對他身體健康狀況跟旅遊史自我管理跟監測，希望讓入伍服役整個過程順暢安全，現在也更加強化，所以9/6開始採行全國指定社區院所執行採檢，也跟地方政府開過會，也請衛生跟地方兵役單位溝通，希望充分讓役男了解。
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