藍黨主席辯論4日登場　朱立倫：候選人都是好友非對手

國民黨主席選舉電視辯論會將在4日登場，國民黨主席候選人朱立倫今（2）日表示，他一直不覺得這是一場辯論會，畢竟所有候選人都是黨內好朋友，也都不是對手，大家觀念上也都差不多，至於外界關注的兩岸立場，朱說，他一向遵守國民黨的黨綱規定，這是他的一貫立場，不會改變。





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媒體詢問，是否所有候選人之間的論述都沒有差別？朱立倫說，「我希望大家都能夠一致！」國民黨就是應該要有一致、整體的作法，而且25日投票結束後每一位候選人都是好同志、好朋友，他未來上任後也都會徵詢大家的意見。





媒體也提及，總統蔡英文總統致詞時曾經提及「鄰國」，是否是「兩國論」的翻版？朱立倫表示，蔡英文與民進黨支持並推動台獨，這已經不是新聞，只是在形式上可能還會假一下，一不小心就會暴露出真相，更嚴重的是長期推動文化台獨，意圖竄改歷史，製造錯誤觀念。





針對民進黨稱在爭取疫苗上，唯一沒有功勞的就是國民黨，朱立倫反嗆，民進黨的最大功勞就是阻撓所有該到的疫苗，或拖延民間捐贈時間，讓大家打高端疫苗，民進黨才是害台灣的根源。





對於BNT疫苗今日抵台後，傳出原先裝箱外觀的「復必泰」等字樣被移除，朱立倫說，民進黨不要有這麼多的意識形態，只要經國際認證的好疫苗，就趕快給民眾打，不要意識形態作祟，就是因為先前意識形態作祟，BNT疫苗才會拖延到現在才到，否則可能早在1、2個月前就能到達台灣。



