內幕／趙少康組戰鬥藍　黨內憂成「地下黨主席」

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江啟臣與黨團三長費鴻泰、陳玉珍、萬美玲等人，因黨職關係不便加入戰鬥藍，但他們皆表態認同趙少康理念，也認為戰鬥藍不是次團、不分派系，是以合作關係提供空戰輔助力量。
趙少康也澄清表示，組織戰鬥藍並成立非次團或派系，目的僅為提升戰力，助國民黨「重返執政」。協助趙少康集結戰鬥藍的賴士葆說，戰鬥藍的成立，是藉由趙少康的媒體力量和豐富政治經驗，提供黨中央與黨團協助，不定期針對重要議題的看法開會討論，提供實質資源，提升整體戰鬥力。
對於戰鬥藍的成形，黨內出現質疑聲音，認為黨主席江啟臣、立院黨團總召費鴻泰都對於戰鬥藍樂觀其成，甚至樂在其中。某種程度上，等同他們承認拉不起國民黨戰力與聲量，對未來更是信心不足。
一名已加入戰鬥藍的資深立委分析，不少人是因為相對資深的賴士葆親自邀請，更不敢得罪趙少康，礙於情面才加入。但心中仍擔憂，未來黨團恐面臨分裂，且趙少康的意見若與未來總召不同，屆時要聽誰的？若與黨主席意見不合，黨員又應聽誰指令？將來少康幫、戰鬥藍聲勢若持續壯大、壓制其他聲音，黨中央如何扭轉？
該立委接著指出，尤其黨團「口徑、進退一致」本應是總召的責任，與趙、賴友好的費鴻泰卻否定過去8個月的自己，支持戰鬥藍成立，主導權力被吸收、架空了卻沒察覺，接下來4個月，他將如何領導，是否得事事聽從趙少康？「如此一來，趙豈不成了地下黨主席、地下總召？」
對於趙少康以黨中黨形式，提前佈局2024大選、拉攏民代。該立委認為，大家其實心知肚明，有人怕得罪趙少康而加入，也有人擔憂得罪費鴻泰而不加入。黨團將來可能發生兩種情況，第一、若下屆總召不是戰鬥藍團員，且領導風格強勢，可以恢復正常；第二、若總召是戰鬥藍成員，黨團裂痕將更明顯，非成員者將被排擠、邊緣化。
趙少康趁著黨主席改選空檔成立新組織戰鬥藍，引發黨內熱議。對此，江啟臣陣營發言人鄭照新表示，戰鬥藍是「串門子」相互支援的概念，當成員被敵人包圍的時候，立即出手奧援，並每週做議題沙盤推演，達成共識、集中火力。
鄭照新強調，江啟臣與趙少康一直維持密切聯繫，即使偶有不同意見，也會進行溝通，他樂見戰鬥藍的精神指標擴大。江啟臣將趙少康視為國民黨的強援，未來必能產生更多共鳴與發聲管道，不讓成員在危難時感到孤軍奮戰。
對於反對人士的憂慮，鄭直言，與其擔憂，倒不如擔心民進黨的攻擊、提出更好對策，事到如今還以權力分配看待，彷彿國民黨已經得到天下，完全是輸家的邏輯。
朱立倫陣營人士也表示，即使趙少康有意參選2024，與組織戰鬥藍並無直接關係，趙只是希望各界呼應、延續「戰鬥藍」的主張，與藍營黨公職協同作戰。
至於趙少康演變為「地下黨主席」的疑慮，該人士認為，趙少康數次對外表示對黨務興趣有限，只對「制衡民進黨」有各種戰鬥想法。面對民進黨包圍打壓下，藍營發聲管道嚴重受限，戰鬥藍讓藍營基調仍有發揮空間，更是撐起藍營僅剩的聲量，吸納更多支持。
該人士說，黨主席選舉落幕後，國民黨會整軍一致，朱立倫、趙少康以及立院、黨中央、各縣市議會，將維持同步、密切溝通，樂見黨內有不同意見，將再行整合，但主軸策略一定會達成最大共識。