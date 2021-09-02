COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

內幕／趙少康組戰鬥藍　黨內憂成「地下黨主席」

▲趙少康近日積極籌組「戰鬥藍」，藍營人士擔憂他將成「地下黨主席」。（資料照／記者陳明安攝）
▲趙少康近日積極籌組「戰鬥藍」，藍營人士擔憂他將成「地下黨主席」。（資料照／記者陳明安攝）

記者羅婉庭／台北報導

2021-09-02 18:53:36

國民黨主席將於9月底改選，黨主席江啟臣先前已於登記日請假、積極備戰，另一位呼聲頗高的候選人朱立倫也頻走基層、固樁拉票，就在藍營黨魁之戰打得火熱之際，另一方面，中廣董事長趙少康透過資深立委賴士葆，集結多位國民黨立委、籌組「戰鬥藍」，引發話題。趙所發起的「戰鬥藍」，已於本週成立Line群組，方便討論議題及發號施令，目前多達27名立委加入，此外也將於下週四（9日）上午舉行記者會，公開初步規劃與共識。據了解，藍營黨內對於戰鬥藍的討論十分兩極，有一名已加入戰鬥藍的資深立委告訴《NOWnews今日新聞》記者，他擔憂未來黨團恐會分裂，趙少康恐成為地下黨主席、地下總召。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，黨內對於戰鬥藍的討論十分兩極，支持者認為理由正當、國民黨亟須增強戰鬥力，才有機會重返執政；反對者則抱持質疑，認為沒有具體戰術，更擔憂造成未來再次分裂，而當初一心想選黨主席的趙少康竟成了主導者。

江啟臣與黨團三長費鴻泰、陳玉珍、萬美玲等人，因黨職關係不便加入戰鬥藍，但他們皆表態認同趙少康理念，也認為戰鬥藍不是次團、不分派系，是以合作關係提供空戰輔助力量。

趙少康也澄清表示，組織戰鬥藍並成立非次團或派系，目的僅為提升戰力，助國民黨「重返執政」。協助趙少康集結戰鬥藍的賴士葆說，戰鬥藍的成立，是藉由趙少康的媒體力量和豐富政治經驗，提供黨中央與黨團協助，不定期針對重要議題的看法開會討論，提供實質資源，提升整體戰鬥力。

對於戰鬥藍的成形，黨內出現質疑聲音，認為黨主席江啟臣、立院黨團總召費鴻泰都對於戰鬥藍樂觀其成，甚至樂在其中。某種程度上，等同他們承認拉不起國民黨戰力與聲量，對未來更是信心不足。

一名已加入戰鬥藍的資深立委分析，不少人是因為相對資深的賴士葆親自邀請，更不敢得罪趙少康，礙於情面才加入。但心中仍擔憂，未來黨團恐面臨分裂，且趙少康的意見若與未來總召不同，屆時要聽誰的？若與黨主席意見不合，黨員又應聽誰指令？將來少康幫、戰鬥藍聲勢若持續壯大、壓制其他聲音，黨中央如何扭轉？

該立委接著指出，尤其黨團「口徑、進退一致」本應是總召的責任，與趙、賴友好的費鴻泰卻否定過去8個月的自己，支持戰鬥藍成立，主導權力被吸收、架空了卻沒察覺，接下來4個月，他將如何領導，是否得事事聽從趙少康？「如此一來，趙豈不成了地下黨主席、地下總召？」

對於趙少康以黨中黨形式，提前佈局2024大選、拉攏民代。該立委認為，大家其實心知肚明，有人怕得罪趙少康而加入，也有人擔憂得罪費鴻泰而不加入。黨團將來可能發生兩種情況，第一、若下屆總召不是戰鬥藍團員，且領導風格強勢，可以恢復正常；第二、若總召是戰鬥藍成員，黨團裂痕將更明顯，非成員者將被排擠、邊緣化。

▲立院戰鬥藍立委出席便當會。（圖／趙少康提供）
▲趙少康組戰鬥藍，邀多位國民黨立委出席便當會，引發黨內熱議。（圖／趙少康提供）

趙少康趁著黨主席改選空檔成立新組織戰鬥藍，引發黨內熱議。對此，江啟臣陣營發言人鄭照新表示，戰鬥藍是「串門子」相互支援的概念，當成員被敵人包圍的時候，立即出手奧援，並每週做議題沙盤推演，達成共識、集中火力。

鄭照新強調，江啟臣與趙少康一直維持密切聯繫，即使偶有不同意見，也會進行溝通，他樂見戰鬥藍的精神指標擴大。江啟臣將趙少康視為國民黨的強援，未來必能產生更多共鳴與發聲管道，不讓成員在危難時感到孤軍奮戰。

對於反對人士的憂慮，鄭直言，與其擔憂，倒不如擔心民進黨的攻擊、提出更好對策，事到如今還以權力分配看待，彷彿國民黨已經得到天下，完全是輸家的邏輯。

朱立倫陣營人士也表示，即使趙少康有意參選2024，與組織戰鬥藍並無直接關係，趙只是希望各界呼應、延續「戰鬥藍」的主張，與藍營黨公職協同作戰。

至於趙少康演變為「地下黨主席」的疑慮，該人士認為，趙少康數次對外表示對黨務興趣有限，只對「制衡民進黨」有各種戰鬥想法。面對民進黨包圍打壓下，藍營發聲管道嚴重受限，戰鬥藍讓藍營基調仍有發揮空間，更是撐起藍營僅剩的聲量，吸納更多支持。

該人士說，黨主席選舉落幕後，國民黨會整軍一致，朱立倫、趙少康以及立院、黨中央、各縣市議會，將維持同步、密切溝通，樂見黨內有不同意見，將再行整合，但主軸策略一定會達成最大共識。

▲針對食藥署昨（19）日完成專家審查會議，通過高端新冠肺炎疫苗緊急授權（EUA）申請，國民黨主席江啟臣等人上午赴台北地檢署按鈴申告。（圖／國民黨提供）
▲國民黨主席江啟臣（左二）、立院長團總召費鴻泰（右二），皆認同趙少康的戰鬥藍理念能夠帶領國民黨重返執政。（資料照／國民黨提供）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

繼續作答
即時
推薦閱讀