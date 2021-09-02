內幕／不發言的局長！柯文哲「尊師」　仍保黃世傑烏紗帽

從五月中新冠肺炎疫情爆發以來，為了向外界報告每日的防疫進度，台北市政府幾乎每日都會召開記者會，不過從七月初以來，衛生局長黃世傑雖然每場記者會從不缺席，不過全程不發一語，全由另外兩位副市長代為發言。儘管先前爆發了疫苗分配爭議的事件，黃世傑成為眾矢之的，但因為台北市長柯文哲「尊師」的態度，也讓黃世傑的烏紗帽至今未掉。





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在好心肝與禾馨事件爆發後，黃世傑的去留問題成了外界關注焦點。據了解，雖然柯文哲對外表明「事情結束後再處理」的慰留立場，不過私底下，柯仍舊對黃世傑的處理模式相當不滿，並且轉而要求黃珊珊告知，希望能有所改善。





不過黃世傑依舊故我，局處人士透露，憑藉著與柯文哲之間的師生關係，黃世傑不僅被動讓自己應當發言的業務內容，讓兩位副市長代為報告，就連北市推動的相關防疫措施，黃世傑也常常不在狀況內，甚至會在政策推出之後好幾天，還會詢問下屬「這是什麼時候施行的？」





而之所以即使好心肝與禾馨診所的事件落幕，黃世傑的去留問題也沒有再被討論，知情人士指出，隨著疫情趨緩，再加上市府記者會中，由兩位副市長代為宣布衛生局相關事務的成效不差，讓柯文哲不再針對「老師」多加置喙。





不過近日，衛生局相關的運作似乎也受到影響。其中針對確診者足跡公布的部分，記者在求證衛生局時，卻時不時受到刁難，甚至得需要記者轉而向市府發言人團隊求證，才能得到相關回應。就連店家已經自行公布足跡的部分，衛生局也並未公開，一度讓媒體報導成為「假消息」。眼見事情逐漸延燒，也讓負責督導衛生局業務的黃珊珊，不得不親上火線，為衛生局解釋相關疫調公布標準。





而此時，只見疾管科長在記者會上說明完疫調公布相關指引後，黃珊珊進行後續補充，身為局長的黃世傑仍舊靜靜地坐在台上不發一語。對照其他縣市的防疫記者會情況，黃世傑恐怕是全台灣「最不像衛生局長」的局長。





對此，台北市政府發言人陳智菡受訪表示，防疫工作非常龐雜，在疫情最嚴峻的時候，市府幾乎全體總動員。不只衛生局、各區服務中心，黃珊珊、蔡炳坤副市長辦公室，民政、社會、警察局都協助防疫工作的分工，黃世傑也認真督導局內業務，盡心盡力。



