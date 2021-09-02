中市「待處理垃圾」暴增　議員：焚化爐老化是元兇

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台中市議會今(2)日進行議會總質詢，議員陳文政要求市府，面對台中人口暴增，市府應積極面對垃圾處理量不足的問題。他指出，根據內政部109年11月實居人口數調查，台中實居人口高達308萬人，與戶籍人口數281.9萬人相比，多出約26萬人。在實居人口這麼高的情況下，環保局的數據顯示，近五年一般垃圾總量並未明顯增加，但台中市每天無法焚燒的待處理垃圾量，卻一年比一年高，顯見焚化爐已經明顯老化，連一般垃圾都沒辦法處理。
陳文政表示，台中市三座垃圾焚化廠，當初設計每日處理量都有900噸，但2020年文山焚化廠每日處理量僅剩537噸，后里焚化廠也開始出現老化的跡象。焚化爐陸續老化，導致待處理垃圾量節節上升，已從2017年每日約26噸，爆增至2021年每日約134噸。
陳文政說，這些無法處理的垃圾，只能堆置在垃圾暫置場等待焚化，產生的臭味已嚴重影響周邊居民的生活品質。同時間，焚化廠外時常有民間的垃圾車大排長龍、苦苦等待；民間清運業者也因無力處理垃圾，開始「以價制量」，近幾年不斷提高大樓社區清運費用，導致民眾荷包失血。
市長盧秀燕表示，只要有人在的地方就會產生垃圾，為維護環境，垃圾處理是相當重要的議題，市府不僅持續關注，考量空氣品質，也持續推動焚化爐汰舊換新，規劃相關計畫期程。
環保局說，市府規劃文山焚化廠汰舊換新改善工程，以全廠設備汰舊換新為目標，並推動再生能源焚化爐，同時也借鏡國際新穎爐床技術及空污防制設備經驗，盼汰舊換新後恢復每日900公噸焚化處理量能，並有效降低焚化後的空污物排放量，提升周圍環境品質；未來更將朝向生質能源、綠色發電發展，結合當地景觀、人文特色打造綠能發電廠，提高發電效率，達成資源循環、綠能永續願景。
此外，環保局長陳宏益表示，針對清運公司若有亂漲價、惡意棄單情形，若社區因應清運業者漲價，將垃圾處理需求委託其它民營業者或環保局清潔隊處置，環保局將依總量管制原則，計算社區移轉的垃圾量比例，扣除原業者與社區簽訂的垃圾處理量，藉此抑制業者收益；環保局日前已透過台中市廢棄物清除處理商業公會公告予台中市民營清除機構，切勿以環保局減量為理由，惡意哄抬價格或直接單方面終止合約，維護市民權益。