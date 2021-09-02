巷仔內／衛生局落漆！若無柯文哲　北市防疫系統恐早崩潰

近期新冠肺炎疫情逐漸趨緩，不僅全台確診數已經開始出現「+0」的情況，就連五月中旬成為疫情重災區的台北市，每日確診數也維持個位數或歸零。不過回頭檢視台北市的防疫狀況，可以說是走得舉步維艱，且若不是台北市長柯文哲身具醫療相關背景，親自坐鎮，否則若像其他縣市只憑衛生局處理相關防疫事項，北市的防疫系統恐怕在疫情爆發時就已經崩潰。





我是廣告 請繼續往下閱讀

五月中旬北市疫情爆發前，衛生局一直都被柯文哲稱讚，甚至以「精實管理」來形容，更時不時在晨會上美言自己的老師衛生局長黃世傑，「應當和其他局處首長交流，教他們怎麼精實管理。」不過當北市疫情爆發時，衛生局的相關處理作業卻全部亂了套。





疫情爆發時，北市每日的確診數可以說是數以百計在向上增加，衛生局捉襟見肘的人力短缺以及資訊傳遞系統的緩慢，也在此時全被揭露。不僅針對確診者的疫調速度緩慢，匡列接觸者的進度也不佳。直到柯文哲指派黃珊珊介入衛生局相關督導，引進外部人力加入，才讓衛生局得以稍作喘息。





而在防疫工作趨於穩定後，又一顆過去就埋下的未爆彈在此時炸裂。北市爆發好心肝診所及禾馨診所，為不具資格者施打疫苗一事，就揭露了衛生局在疫苗配發上的人手不足以及垂直溝通失靈。為了能即時將疫苗配發給各個施打點，並且在預定的時間範圍內，將所有疫苗施打完畢，衛生局根本沒有足夠人力檢查診所方面提供的名冊，是否全都符合施打資格。





在面對柯文哲質疑，為何北市仍存有如此龐大的疫苗未施打完的時候，衛生局第一時間並未清查出「多數疫苗是中央政府暫存於北市的疫苗」，而是以近乎「濫發」的方式，來減少手中持有的疫苗數。若是能夠即時聯絡各醫院，應該早就能了解疫苗的儲存狀況，也不會導致疫苗遭到濫打一事發生。





此外，對照全台灣各縣市的防疫記者會，該縣市政府的衛生局長針對防疫相關細節侃侃而談，反觀黃世傑只是「出席防疫記者會，全程不發一語」，聽著本應由他報告的事項，卻改由兩位副市長替他報告，而此時的黃世傑，竟只剩下防疫記者會時「坐在台上」的功能。





而黃世傑在私底下也只是將相關工作交給疾病管制科長處理，對於相關議題與政策的發布也跟不上進度，局處內部甚至傳出「早已公布的防疫相關政策，黃世傑還在事後詢問下屬『什麼時候公布的？』」的情況，在在顯示黃世傑在局長一職上，已經無領導能力。





若非柯文哲過去曾具醫療背景，且在事件處理上有自己的領導能力，否則在這波新冠肺炎疫情之下，單靠北市衛生局與黃世傑，北市疫情恐怕只會更加嚴重且難以善終。



