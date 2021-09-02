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影／色情直播主招攬會員　見面會涉及雜交性虐被捕

▲張姓女直播主直播現場，攝影燈具各項設備一應具全。（圖／龜山分局提供）
▲張姓女直播主直播現場，攝影燈具各項設備一應具全。（圖／龜山分局提供）

記者李春台/桃園報導

2021-09-02 15:33:12｜2021-09-02 15:38:53

一名暱稱「榕兒」的22歲張姓女子，利用推特對於色情審查管控寬送的特性，在推特上發布各式性虐待、雜交、公開場合裸露等相片影音吸引粉絲追蹤，去年年底甚至開始成立會員群組，與邱姓男子合作，招攬收費會員，繳納6000入會費後即可觀賞影片、直播甚至舉辦見面會，提供會員與張女性交、性虐猥褻互動。檢警因此介入，在彰化一處透天厝將2人逮捕依妨害風化罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

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▲張女的公開裸露足跡遍布全台各處知名景點。（圖／龜山分局提供）
▲張女的公開裸露足跡遍布全台各處知名景點。（圖／龜山分局提供）

龜山分局表示，員警於網路巡邏發現邱姓主嫌於twitter、telegram等社群軟體，招攬會員付費新臺幣6000元加入LINE群組，以觀看張性女直播主的色情直播影片，並不定期舉辦見面會活動，讓會員與張女進行性交、猥褻等行為互動，藉以吸引更多會員繳費加入，109年底經營迄今已獲利上百萬元。


據了解，張女色情直播足跡遍及彰化高鐵站、屏東墾丁大街、南灣沙灘、雲林西螺大橋等公眾場所，並向粉絲強調自己遭受性虐調教過程，「粉絲輪流牽著我的繩子溜犬，玩丟骨頭我爬去咬回來的遊戲」，口味十分重鹹。

▲張女在推特上秀出自己被當狗調教的照片，還強調自己害羞死了！（圖／龜山分局提供）
▲張女在推特上秀出自己被當狗調教的照片，還強調自己害羞死了！（圖／龜山分局提供）

龜山分局因此與屏東恆春分局、桃園市刑大共同組成專案小組，並將本案報請彰化地檢署指揮偵辦，小組成員於彰化縣員林鎮一處透天別墅拘捕尚在從事直播的邱、張等2嫌到案，查扣攝影器材、情趣用品、銀行存摺等犯罪工具，全案依妨害風化罪嫌移送彰化地檢署偵辦。


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