首見混打3劑疫苗突破性感染！男子打了AZ+2劑BNT還中獎
中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增5例COVID-19確定病例，分別為1例本土及4例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。
記者劉雅文/台北報導
2021-09-02 15:47:46｜2021-09-02 16:15:52
其中，今日新增4例境外移入個案，分別自美國(案16113、案16115)、俄羅斯(案16114)、南非(案16116)入境，入境日介於8月19日至8月27日。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中案16113為本國籍男子（Ct值21），個案在四月底接種過AZ疫苗，且在8/2打第一劑BNT跟8/23接種第二劑BNT，總共三劑，個案在8/26入境之後，到9/1採檢、今天公布確診，羅一鈞表示，因為已經混打兩劑且超過14天，所以個案符合突破性感染定義。
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