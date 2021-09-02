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首見混打3劑疫苗突破性感染！男子打了AZ+2劑BNT還中獎

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫苗進度。圖為施打疫苗示意圖。（圖／NOWnews資料照片）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫苗進度。圖為施打疫苗示意圖。（圖／NOWnews資料照片）

記者劉雅文/台北報導

2021-09-02 15:47:46｜2021-09-02 16:15:52

中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增5例COVID-19確定病例，分別為1例本土及4例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

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其中，今日新增4例境外移入個案，分別自美國(案16113、案16115)、俄羅斯(案16114)、南非(案16116)入境，入境日介於8月19日至8月27日。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中案16113為本國籍男子（Ct值21），個案在四月底接種過AZ疫苗，且在8/2打第一劑BNT跟8/23接種第二劑BNT，總共三劑，個案在8/26入境之後，到9/1採檢、今天公布確診，羅一鈞表示，因為已經混打兩劑且超過14天，所以個案符合突破性感染定義。

▲中央流行疫情指揮中心2日說明新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14529例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心2日說明新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14529例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心2日說明新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分析。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心2日說明新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分析。（圖／NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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