南非女檢疫期間奔喪後再確診 高市府：已掌握並完成清消
國內今(2)日新增4名境外移入個案，其中包含1名30多歲南非籍女子(案16116)，未接種疫苗,因父喪專案申請入境奔喪事宜，個案曾在南非確診，療康復後8月27日由南非出境返台，入境檢疫期間曾申請有條件外出2次，首次採檢陰性後前往殯儀館，第2次申請時採檢確診Ct值21，病毒量偏高，研判為復陽案例，後續將進行病毒定序，高雄市府也針對個案足跡進行]清消工作。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-09-02 16:03:56
案16116為33歲南非籍女性，個案於南非當地8月2日曾確診，經隔離治療康復後8月27日由南非出境，經杜拜轉機，27日約21:20入境台灣，並搭防疫計程車至高雄市防疫旅館檢疫。經查其檢驗紀錄於8月25、27、31進行採檢，PCR檢驗結果均為陰性，旋即於9月1日上午前往市立殯儀館與家屬一同探視亡者，於同日下午再度進行採檢，PCR結果為陽性確診(CT值21)。
高市府衛生局技正潘潘炤穎表示，該案為專案奔喪民眾，於居家檢疫期間無出現相關症狀，因外出奔喪而進行必要之採檢所發現之境外移入案例，已匡列密切接觸者7人、非密切接觸者5人，足跡僅高雄市立殯儀館冷凍大樓，相關區域及接觸對象風險俱已清楚掌握並完成必要的清消工作。
潘炤穎也特別呼籲市民朋友當前疫情警戒雖降為第二級警戒，相關防疫規範仍需確實遵守，強調外出一律戴口罩、勤洗手、維持適當距離以及儘速接種疫苗是為最有效的防疫策略，請市民朋友務必謹慎。
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