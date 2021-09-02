金鐘56／柯佳嬿哽咽宣布黃鴻升入圍 小鬼經紀人IG吐心聲
第56屆電視金鐘獎於今（2）日下午2點在三立電視文創劇場公布入圍名單，由去年的視后柯佳嬿和視帝姚淳耀則擔任揭曉嘉賓，其中吳宗憲、KID、小鬼（黃鴻升）以節目《綜藝玩很大》入圍益智及實境節目主持人獎，讓在台上揭曉的柯佳嬿忍不住哽咽，坦言其實內心很緊張，另外小鬼的經紀人Dino，也在IG上發文：「入圍囉，但你在我金鐘早就是最佳主持人了，而且是地球上最佳＃綜藝玩很大。」
記者侯家瑜/綜合報導
2021-09-02 15:53:21｜2021-09-02 15:59:52
柯佳嬿在台上宣布入圍名單時想起小鬼，情緒忽然湧上心頭，不小心哽咽，她表示：「我今天來宣布入圍名單是很榮幸的，但也滿緊張，我一整個過程，最有情緒的時刻就是那個時候（宣布小鬼入圍），我也不知道怎麼形容心中的那種感覺，為他高興也欣慰，大家氣氛不要這樣，他會希望大家是開心的。」
吳宗憲和KID則是在入圍名單公布後，透過《綜藝玩很大》的臉書開直播分享心情，KID表示去年在小鬼離開後花不少時間釋懷，本來已經要好好開始振作錄製節目時，又遇到疫情，不過好在一切都已經走過來了，而吳宗憲則希望今年可以跟小鬼一起上台領獎。
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