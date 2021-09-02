金鐘56／柯佳嬿哽咽宣布黃鴻升入圍　小鬼經紀人IG吐心聲

益智及實境節目主持人獎，讓在台上揭曉的柯佳嬿忍不住哽咽，坦言其實內心很緊張，另外小鬼的經紀人

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▲柯佳嬿（左）、姚淳耀（右）擔任揭曉嘉賓。（圖／三立提供）

× ▲柯佳嬿（左）、姚淳耀（右）擔任揭曉嘉賓。（圖／三立提供）

▲小鬼經紀人發文。（圖／小鬼經紀人IG）

× ▲小鬼經紀人發文。（圖／小鬼經紀人IG）

柯佳嬿在台上宣布入圍名單時想起小鬼，情緒忽然湧上心頭，不小心哽咽，她表示：「我今天來宣布入圍名單是很榮幸的，但也滿緊張，我一整個過程，最有情緒的時刻就是那個時候

，我也不知道怎麼形容心中的那種感覺，為他高興也欣慰，大家氣氛不要這樣，他會希望大家是開心的。」

吳宗憲和

▲吳宗憲（左）、KID（右）開直播分享入圍心情。（圖／綜藝玩很大臉書）