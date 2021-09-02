幫派籌組詐欺集團　11人落網

刑事警察局南部打擊犯罪中心（偵八大隊）從165反詐騙資料庫中，透過大數據分析，發現多起詐欺集團以「解除分期付款」話術詐騙國人案，檢警在6月21日起至8月25日間，陸續查獲11名嫌犯，成功瓦解由廖嫌為首之電信詐欺集團，初估被害人財損金額逾300萬元，清查全臺被害人約有26人。





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▲查獲改造槍枝。（圖／翻攝畫面）

× ▲查獲改造槍枝。（圖／翻攝畫面）

南打指出，被害人在購物平臺購物後，接到經竄改之來電，佯稱被害人因付款方式設定錯誤將會遭扣款數次，並誆騙被害人前往操作ATM機臺解除分期付款，被害人多因失察因而受騙，經追查發現該集團25歲的廖姓主嫌為首且有幫派背景，招募旗下幹部，並透過通訊軟體遙控提款車手取款，如有車手敢私吞贓款，廖嫌等人即會率眾持球棒毆打施虐該車手，手段兇殘。

▲檢警陸續拘提逮捕廖嫌等11人到案。（圖／翻攝畫面）

× ▲檢警陸續拘提逮捕廖嫌等11人到案。（圖／翻攝畫面）

警方查出，犯嫌不斷變換使用通訊門號，且居無定所，藉此閃避警方追緝

檢警陸續查扣3枝手槍、7顆子彈、1批改槍工具、3把西瓜刀、6支球棒、18支詐欺作案用工作手機、2本支付車手薪水用帳戶、1批人頭帳戶、毒品咖啡包及54萬3500元等證物，初估被害人財損金額逾300萬元，清查全臺被害人約有26人，全案訊後將廖嫌等人依涉嫌加重詐欺、妨害自由、傷害及違反槍砲彈藥刀械管制條例、組織犯罪防制條例等罪嫌解送臺中地檢署偵辦。



