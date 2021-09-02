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金鐘56／《全明星運動會》江宏傑落馬成遺珠？關鍵曝光

▲《全明星運動會》擦身節目主持人獎。（資料圖／台視）
▲《全明星運動會》擦身節目主持人獎。（資料圖／台視）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-09-02 16:03:05

第56屆金鐘獎今（2日）揭曉入圍名單，熱門節目《全明星運動會》獲得「益智及實境節目獎」以及「節目創新獎」提名，官方直播聊天室卻有網友提出疑問，表示《全明星運動會》有報名主持人獎卻落馬、覺得是遺珠，評審委員會主任委員曹瑞原也對此做出回應。

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▲《全明星運動會》擦身節目主持人獎。（圖／廣播電視金鐘獎
▲《全明星運動會》擦身節目主持人獎。（圖／廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards YouTube）
《全明星運動會》捧紅不少人，製作單位也幫徐展元、蔡尚樺、錢薇娟、江宏傑報名主持人獎，但卻無緣入圍，網友詢問：「最紅的《全明星運動會》這次沒入圍主持人，但製作單位有報名，可以請問原因嗎？」曹瑞原回應：「我們都很喜歡這節目，我在看的過程中也很喜歡，因為它真的帶動我們很棒的運動精神。主持人這部分競爭者很多，可能在全明星的項目上面，比較看到的是明星運動的過程，節目跟參賽者比較亮眼，主持人競爭是滿多的。」

聽完曹瑞原的回覆，其他網友也認為：「全明星應該沒有主持人吧？」、「全明星的主持人是不是所有人？」、「我覺得全明星不算是有主持人的節目」，對此也有人表示，擔任賽事播報的徐展元及蔡尚樺，應該就是主持人；由此討論就可看出，節目藝人的運動表現讓人印象深刻，應是擦身本屆節目主持人獎的主因。

▲網友疑惑《全明星運動會》為何沒有入圍主持人獎。（圖／廣播電視金鐘獎
▲網友疑惑《全明星運動會》為何沒有入圍主持人獎。（圖／廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards YouTube）
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