內政部：9／3起役男免費快篩 快篩陰性才可入營報到
內政部今（2）日表示，目前役男入營前，均已實施旅遊及接觸史調查、額溫量測及自我健康關懷聲明卡檢核等防疫措施，為加強役男入營相關防疫作為，中央疫情指揮中心今宣布，自9月6日起，新增實施入營役男應於入營前3日(不含入營當日)免費快篩，也就是說，9月6日入營的役男，應於前3日即9月3日實施免費快篩，以保障入營服役群體安全。
記者羅婉庭／台北報導
2021-09-02 16:19:24｜2021-09-02 16:20:35
內政部說明，新制實施後，即將入營的役男，應於入營前3日(不含入營當日，最早自9月3日開始)持徵集令（常備兵役、一般替代役、補充兵）、入營通知書（研發替代役）或錄取通知書（志願役）及健保卡，至鄰近的COVID-19全國指定社區採檢院所或其他由地方縣市政府的指定醫事機構，進行免費抗原快篩。
內政部表示，入營集合時，役男須先出示健保快易通App篩檢結果提供查核，篩檢結果為陰性者，才可以報到入營。
內政部提醒役男，前往快篩前，請先洽詢採檢的院所或醫事機構是否已實施役男入營公費快篩作業、篩檢時間及是否須預約等注意事項。至於明日將入營的替代役役男，因作業整備因素，規劃於役男抵逹成功嶺後，再實施篩檢。