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雇主注意！零付費政策未定案　目前不需額外支付安置費

▲ 外籍看護｜移工。(示意圖／報系資料照)
▲ 外籍看護｜移工。(示意圖／報系資料照)

記者李芷涵/綜合報導

2021-09-03 01:00:00

《四方報》報導，印尼政府去年提出「移工零付費」政策的要求，要求台灣雇主應負擔移工出國前的多項費用，以避免移工為出國工作陷入債務困境。此政策引發台灣雇主不滿，台、印雙方政府多次協商未果，政策也尚未上路。然而，近期在臉書、Line等社群媒體及通訊軟體上卻出現消息稱「7月15日印尼零付費政策上路生效」，並指台灣雇主需多付12筆費用，經過台灣事實查核中心查證，該訊息為錯誤訊息，目前零付費政策尚未有定案，台灣雇主未來需支付多少費用也尚未敲定。

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台灣事實查核中心指出，勞動部跨國勞動力管理組表示，台印雙方最後一次針對移工「零付費政策」討論的會議是在4月8日，此後兩國疫情升溫，因此目前沒有進一步消息，下次會議時間也還並未確定，因此「7月15日印尼零付費政策上路生效」並非事實。台灣國際勞工協會（TIWA）工作人員吳靜如也表示，沒有聽說「印尼零付費政策已在7月15日生效」，這項政策目前尚未定案。

報告指出，針對台灣雇主需支付12項費用的說法，勞動部跨國勞動力管理組表示，最後一次開會時討論的初步結果是台灣雇主須支付6項費用，這6項中的2項已是現行雇主支付項目，另外4項的具體費用標準等細節則還未確認。印尼民間團體「印尼移民工人網絡」（JBMI）印尼發言人Karsiwen也表示，截至目前，印尼政府並沒有針對「零付費政策」建立相關機制，也沒有跟移工輸入國簽定任何備忘錄或是協議。

綜合過去報導，印尼最初於去年7月單方面釋出訊息稱，今年1月15日起將要求移工輸入國包括台灣、香港、新加坡和中東等雇主必須負擔移工相關安置費用。印尼方最初提出11項費用，目的是為了保護移工不要在出國工作前就累積一筆債務，陷入貧困的惡性循環。印尼勞動部去年12月公告表示，免除移工負擔安置費的政策是為杜絕移工被過度收取費用的情形，因為過度收費對移工是很大的傷害。

印尼單方面宣佈消息後在台反應兩極，引發不少台灣雇主不滿，首當其衝的就是仰賴外籍移工的身障雇主，他們多是需要全日照顧的重度失能者，經濟本就屬於弱勢，如果又要負擔移工來台費用，家庭生計恐陷入困境。NGO團體則認為家事類移工原本就低薪血汗，又長期受到私人仲介高額仲介費剝削，印尼保護自家人沒有不對，政府應正視長照需求，將家務移工納入長照人力，廢除私人仲介制度根除剝削問題，不要將局面變為弱弱相殘。

在今年4月最後一次協商會議中，釐清該項政策只會針對新聘移工，不影響目前20萬在台印尼移工，且將只針對社福類移工。《中央社》報導指出，印尼4月協商時，從原本要求台灣雇主支付11項安置費改而提出由台灣、移工和印尼三方共同負擔的方案，初估台灣雇主負擔的費用約新台幣2萬3700元（不包括台灣的仲介費），比去年預估要支付7-10萬的費用降低不少。不過，目前政策尚未拍板定案，也未正式實施，雇主若遭仲介以此為由要求加收費用，須格外注意。

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