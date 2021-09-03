雇主注意！零付費政策未定案　目前不需額外支付安置費

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報告指出，針對台灣雇主需支付12項費用的說法，勞動部跨國勞動力管理組表示，最後一次開會時討論的初步結果是台灣雇主須支付6項費用，這6項中的2項已是現行雇主支付項目，另外4項的具體費用標準等細節則還未確認。印尼民間團體「印尼移民工人網絡」（JBMI）印尼發言人Karsiwen也表示，截至目前，印尼政府並沒有針對「零付費政策」建立相關機制，也沒有跟移工輸入國簽定任何備忘錄或是協議。
綜合過去報導，印尼最初於去年7月單方面釋出訊息稱，今年1月15日起將要求移工輸入國包括台灣、香港、新加坡和中東等雇主必須負擔移工相關安置費用。印尼方最初提出11項費用，目的是為了保護移工不要在出國工作前就累積一筆債務，陷入貧困的惡性循環。印尼勞動部去年12月公告表示，免除移工負擔安置費的政策是為杜絕移工被過度收取費用的情形，因為過度收費對移工是很大的傷害。
印尼單方面宣佈消息後在台反應兩極，引發不少台灣雇主不滿，首當其衝的就是仰賴外籍移工的身障雇主，他們多是需要全日照顧的重度失能者，經濟本就屬於弱勢，如果又要負擔移工來台費用，家庭生計恐陷入困境。NGO團體則認為家事類移工原本就低薪血汗，又長期受到私人仲介高額仲介費剝削，印尼保護自家人沒有不對，政府應正視長照需求，將家務移工納入長照人力，廢除私人仲介制度根除剝削問題，不要將局面變為弱弱相殘。
在今年4月最後一次協商會議中，釐清該項政策只會針對新聘移工，不影響目前20萬在台印尼移工，且將只針對社福類移工。《中央社》報導指出，印尼4月協商時，從原本要求台灣雇主支付11項安置費改而提出由台灣、移工和印尼三方共同負擔的方案，初估台灣雇主負擔的費用約新台幣2萬3700元（不包括台灣的仲介費），比去年預估要支付7-10萬的費用降低不少。不過，目前政策尚未拍板定案，也未正式實施，雇主若遭仲介以此為由要求加收費用，須格外注意。