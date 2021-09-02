金鐘56／12歲《天橋》李奕樵搶視帝 評審點破最大武器
第56屆金鐘獎入圍名單今（2日）公布，《天橋上的魔術師》入圍14項榮登提名大贏家，男主角「小不點」由12歲李奕樵飾演，表現亮眼的他獲得最佳男主角、最佳新人雙料提名，與《黑喵知情》施名帥、《我家的美好時光》唐治平、《我的婆婆怎麼那麼可愛》許傑輝、《生生世世》薛仕凌共同角逐視帝。
記者羅凌筠/台北報導
2021-09-02 16:25:34
評委主任曹瑞原提到，要一個小孩子撐住1部戲很困難，「回歸專業本質，有沒有幫助那個戲？讓觀眾投射情感？他完全做到。」因此李奕樵提名2項。在最佳新人名單，除了李奕樵，《天橋》林潔宜、羅謙紹也入圍，將與《飄洋過海來愛你》阮秋姮、《女孩上場》高倩怡一起角逐獎項。
曹瑞原也強調，今年名單要肯定八點檔演員的努力，薛仕凌在《生生世世》詮釋一個大時代下被壓抑的同性戀者，得到評審注目，另外他也以《做工的人》，角逐迷你劇集電視電影最佳男配角，將與《做工的人》游安順、《面容》張復建、《主管再見》陳恩、《訪客》戴立忍廝殺。
薛仕凌獲知雙料入圍，表示：「公布入圍時是和公司團隊在一起，第一時間並沒有反應過來，要感謝評審，對我而言，所有的角色都是由幕後所有參與的工作人員一起堆砌起來的，沒有他們就沒有角色，2007年出道至今15年，第一次以演員的身分入圍，對仕凌而言從沒有太多的預設，不管什麼角色，就是在當下盡可能做好。」
唐治平下午收到祝賀簡訊，開心分享：「這次角色最大的挑戰就是要講揚州話，為了把角色揣摩好，在拍攝前1、2個月靠著網路上搜尋到的『揚州評話』頻道來學習，每天對著手機、電腦喃喃自語，努力學好揚州腔。這一次能入圍對我來說是一劑強心針，非常感謝電視台、劇組給予機會，更感謝評審們的肯定，會繼續努力。」