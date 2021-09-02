時力新北黨部關注金山小編案後續 新北：檢視工時合理性
新北市金山區公所小編陳嘉緯去年8月猝死家中，時代力量新北市黨部為了替公部門的基層勞權發聲，今（2）日舉行記者會提出4大呼籲，避免悲劇重演；對此，新北市副發言人呂家愷回應，對於監察院的金山小編案，市府會虛心檢討，保障勞工權利。
記者陳志仁／新北報導
2021-09-02 16:31:13｜2021-09-02 16:38:13
新北市政府勞工局長陳瑞嘉指出，擔任勞工局局長後，就相當重視勞工的權益，並要求府內的相關單位務必落實勞基法；此外，勞動檢查處也於108年12月舉辦勞動基準法規範說明會，提醒與會的各局處，若有進用符合勞基法的同仁，務必恪遵勞基法的規定，依法行政。
民政局表示，市府虛心檢討，將要求各區公所檢視同仁業務的負荷與工時合理性，並落實業務分工，確實保障同仁的勞動權益，以避免類似的案件再發生；人事處指出，會就監察院所提出的糾正與建議審慎檢討，並將處理的情形回復監察院。
針對金山小編陳嘉緯的猝死案，時代力量新北黨部今日提出4點的呼籲，包括一、「議處相關失職人員，儘速提出懲處名單」；二、「公開新北市府各單位約僱人員數量及其業務範圍；短期內，市府應該公開各個單位約僱人員的運用狀況，及其所執行的業務內容。」
三、「建立長期制度以保障公部門約僱人員權益；長期而言，市府應該訂定契約人員進用與管理辦法，包含規定約僱人員異動送交議會備查等事宜」；四、「落實公部門勞檢，資料上網公開；從嘉緯過世事件來看，市府的勞檢未落實其實間接導致他的猝死，把關機制應該更落實，並將勞檢資料公開上網。」