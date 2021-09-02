BNT疫苗順利抵台！防疫再邁一大步 賴清德道四聲感謝
首批BNT疫苗在今（2）日上午抵達台灣桃園機場，衛福部長陳時中、台積電慈善基金會董事長張淑芬與慈濟基金會執行長顏博文等人前往接機，副總統賴清德稍早表示，當93.2萬劑疫苗順利抵達，代表台灣防疫進度又朝前邁出一大步，他感動地道出四個感謝，並慶幸國人自律防疫，讓台灣能在相對安全的環境中持續等候疫苗到位、分批施打，建構更嚴密的防護網。
記者林莞茜／綜合報導
2021-09-02 16:38:42
賴清德在臉書上以「同心齊努力 防疫更有力」為題，寫下BNT疫苗順利抵台後的心境。賴清德首先感謝鴻海/永齡基金會、台積電與慈濟的慷慨捐贈，基於企業責任或宗教慈愛，完成艱難的託付，讓全民受惠，這樣心繫眾生的格局與胸襟，令人感佩。
賴清德第二聲感謝的是指揮中心與行政團隊，在壓力中完成繁瑣流程，讓疫苗能取得認證、順利進口，將盡快完成檢驗，依序施打，讓防護力在各個角落，發揮效用。
賴清德也相當感謝民眾的耐心與協力，他表示，由於疫苗分批來台，要請國人體諒，讓防疫人員、高風險者、長者及幼者優先施打，未來疫苗會陸續抵達，政府一定會讓國人都能獲得充足的防護。
最後賴清德總結一聲感謝，感謝每個提供幫助的力量，讓台灣平安又團結抗疫，但他也說，這麼大規模、長時間的全球疫情，對任何國家來說，每項決策、每個環節都是兩難與挑戰，所幸國人自律防疫，疫情得以穩定持平，國人能在相對安全的環境中持續等候疫苗到位、分批施打，建構更嚴密的防護網。