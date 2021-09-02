國際知名研究顧問公司評選 Gogoro 為全球最佳輕型電動車電池交換品牌
國際研究顧問公司 Guidehouse Insights 日前在其全球輕型電動車電池交換解決方案供應商排行榜研究中指出，Gogoro 獲得最高總分，在國際上 14 個著名電池交換系統中拔得頭籌，受評爲此領域排名第一的領導者。Gogoro 是唯一得到綜合評比近 90 分的品牌，領先包括 Honda 在內的其他電池交換系統與電動機車廠商。
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2021-09-02 16:55:00
評選前五名的品牌及分數依次為台灣 Gogoro（88.1 分）、中國大陸 Immotor（74.8 分）、中國大陸 Hello（72.8 分）、越南 VinFast（69.2 分）及印度 SUN Mobility（62.1 分）。Guidehouse Insights 此份報告主要評比輕型電動車 （Light Electric Vehicles，包括電動自行車、電動機車（速克達）、電動摩托車和電動三輪車）的電池交換系統。從 Guidehouse Insights 的策略與執行評分表可以發現，Gogoro 在 10 個評分項目中皆獲得優異的成績，尤其在企業願景、產品組合及合作夥伴等項目中得到超過 90 分的高度肯定。
Guidehouse Insights 資深研究分析師 Ryan Citron 表示：「Gogoro 憑藉在兩輪及三輪電動車電池交換的超前部屬和長遠願景，在眾多競爭者中脫穎而出。於所有受評的電池交換系統中，提供更為廣泛的產品選擇，其產品和性能方面亦皆在水準之上；同時與全球最大規模的數家機車製造商一起攜手，共同開拓嶄新的商業合作模式。」
Gogoro Network 電池交換系統不僅透過大數據分析與人工智慧，提供穩定、智慧與高效的能源補充方式，也是目前台灣電動機車族群使用率最高的電池交換系統。2021 年截至目前為止，Powered by Gogoro Network® （PBGN）智慧電動機車聯盟的掛牌量佔今年全台電動機車銷售的 97%；自 2015 年上市以來，Gogoro Network 用戶數已突破 41 萬，騎行總公里數超越 38 億公里，累積電池交換近 2.1 億顆，全體騎士累計已減少約 3.2 億公斤的二氧化碳排放。不僅在台灣深耕細作，Gogoro Network 同時正積極與印度 Hero MotoCorp 和中國大陸的大長江集團、雅迪科技集團建立合作夥伴關係，共同打造全球最大規模的電池交換系統，全力推動電動車輛與能源補充設施及其生態系統的轉換與成長。