高雄淨園農場遭批虐待動物　高市府動保處進行裁罰

動保團體今(2)日召開線上聯合記者會，痛批高雄淨園農場漠視動物福利、違法展演，長期縱容虐待動物，疑有包庇惡劣非法動物展演場所之嫌。對此，高市府動保處表示，淨園農場未取得動物展演許可，屬違法展演，該處已依動物保護法裁罰5萬元，並要求停止動物展演行為，違者按次處罰，且明日將邀集學者專家至淨園農場會勘，如有違反規定逕予處分。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-09-02 18:39:42
高市府動保處也將持續盤點稽查高市動物展演場所，動物展演場所倘符合適用動物展演辦法，業者應依法申請並加以輔導。倘違法動物展演行為經查確認，依動物保護法第26條規定，裁罰5-25萬元。
今天包括台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如、主任陳庭毓、台灣動物平權促進會調查員林婷憶、立委陳椒華及野生動物獸醫師章愛梅等人召開記者會，會中公布高雄淨園農場虐待園區內動物相關證據。
動保團體強調，「動物展演管理辦法」上路至今已逾兩年，中央農委會及各縣市政府持續放任非法展演場所營業、無視業者剝削動物牟利，動物的受虐甚至死傷，中央地方主管機關等同共犯。
淨園農場業者也針對該園飼養動物不足之處表達歉意，業者指出，這幾年該園不僅進行環境整治，在動物的飼養上都有明確的社改善，該農場也將依據市府與動保協會的建議之下，決定減少飼養動物的數量。