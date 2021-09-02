名家論壇》錢震宇／東奧英雄私人派對

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如果今天不是因為疫苗短缺，國人要打打不到、打國產疫苗也不知道安全性的狀況下，這樣的凱旋派對不是應該要辦在戶外廣場，甚至遊行，讓這些辛苦練習、為國家爭光的運動選手接受全國民眾的歡呼及喝采才對啊！結果，派對辦在總統府內，讓蔡英文去接見這些選手，好似只有她才能分享這份喜悅，把功勞都歸給自己，這樣對嗎？
想當初這些選手出國時乘坐經濟艙、要求國訓中心提升選手及教練權益以及培訓計畫的補強，好像因為這一場繽紛歡樂的凱旋派對而被遺忘。蔡英文、賴清德、蘇貞昌開心地與選手合照，這又是為甚麼？選手可以拿著合照去申請培訓計畫補助嗎？還是可以拿去國外比賽？
蔡英文面對選手時，還刻意說「我要再一次肯定教育部及體育署，這幾年積極改善國訓中心的場館，擴充運動科學團隊的規模，也透過黃金計畫，提供選手們量身訂做的支援團隊」、「此外，這些重要的政策能持續推動，前後兩任行政院長－賴副總統、蘇院長，都是關鍵推手，也值得肯定。」
一場感謝東奧選手，表揚他們的體育成績的派對，成了蔡英文小內宣的場合。教育部很棒，體育署也沒事了，連賴清德、蘇貞昌都被當成幕後功臣，所以呢？這些拚盡全力在球場、體育場上奮戰拚搏的英雄，全都站著聽訓，然後說政府官員做得都很好，言下之意叫大家不要再抱怨了。
蔡英文很努力要營造出自己很懂體育，很支持國家的選手，然後精心布置了場地，演了一場大秀，希望大家都收看直播，充其量就是利用這些不諳政治的體育選手替自己買單，希望收割奧運的好成績。蔡英文設計了一場派對，選在上班日的下午，把所有東京奧運選手一次叫來，最終目的只是再一次消費這些選手而已。然後咧，這支直播影片在youtube頻道上觀看次數只有1245次。
這場凱旋派對辦完了，最後留下什麼？受到選手精彩表現鼓舞振奮的全民有感受到喜悅嗎？拚勁全力拿到獎牌的選手，跑去總統府，看到蔡英文賴清德跟蘇貞昌搶著合照會開心嗎?去是因為擔心之後拿不到補助？還是會成為體育署的拒絕往來戶？
蔡政府花了很多時間再設計議題、思考發文時間點，整天想的就是怎樣才能獲取政治利益或迎合當下潮流。
這次的派對我認為非常失敗，選手沒有因此受到得到關照及承諾、只聽到蔡英文的空話；國人沒機會分享喜悅與支持，重點是選手才是主角，搞到蔡英文自己當成主角。這場東奧英雄凱旋派對成了蔡英文的私人派對，真的很扯。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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