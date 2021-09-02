高雄夏季飲冰品稽查　不合格名單驚見大碗公、老江、麻古

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高雄市衛生局指出，此次抽驗共151件檢體，包含飲料80 件、冰塊及冰品31 件、配料25件、茶葉15件，其中116件檢驗衛生標準，初驗結果有8件（7件茶飲、1件冰品）不符規定，大多為生菌數及大腸桿菌群超標，經通知業者限期改善，再次抽驗結果仍有3件不符規定，已移請所轄衛生局辦理。





▲衛生局執行抽驗。（圖／高雄市衛生局提供）

▲抽驗發現農藥違規殘留的薄荷。（圖／高雄市衛生局提供）