高雄夏季飲冰品稽查 不合格名單驚見大碗公、老江、麻古
炎炎夏日，人手都有一杯冰涼飲品，高雄市政府衛生局自今110年4月起啟動飲品稽查抽驗計畫，會同衛生福利部食品藥物管理署南區管理中心，針對轄內手搖飲店、大腳桶、青草茶飲店、咖啡店、超商、冰果店等場所販售之飲品聯合稽查，不合格名單中驚見高雄名店「大碗公冰、老江紅茶、麻古」等店家，其中老江、麻古覆驗已合格。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-09-02 17:06:54
高雄市衛生局指出，此次抽驗共151件檢體，包含飲料80 件、冰塊及冰品31 件、配料25件、茶葉15件，其中116件檢驗衛生標準，初驗結果有8件（7件茶飲、1件冰品）不符規定，大多為生菌數及大腸桿菌群超標，經通知業者限期改善，再次抽驗結果仍有3件不符規定，已移請所轄衛生局辦理。另此次抽驗15件茶葉原料檢驗農藥殘留，共有2件（白鶴靈芝與薄荷）檢出農藥不符規定，均已飭令同批產品下架並追溯來源，白鶴靈芝與薄荷分別移請所轄衛生局處辦，14件生配料分別檢驗防腐劑、著色劑全數均符合規定，6件珍珠奶茶檢驗總糖量及總熱量標示符合規定。
衛生局表示，衛生指標菌如超過標準即表示業者在製作過程當中的衛生狀況、食材、器具、包裝過程可能遭受污染，或工作人員的個人衛生狀況不佳所造成。按食品安全衛生管理法第17條及同法第48條第8款之規定，經命限期改正，屆期未改正者，可處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；而白鶴靈芝與薄荷檢出農藥殘留不符規定，涉違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，依同法第44條第1項第2款可處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。