金鐘56／黃子佼拚綜藝節目2大獎！曝「爽度、難度」兼具

我是廣告 請繼續往下閱讀
另外，與黃子佼角逐綜藝節目主持人獎的還有其他4組陣容，包括主持《綜藝大集合》的胡瓜和阿翔，《36題愛上你》的唐綺陽、吳姍儒和炎亞綸、《音樂萬萬歲》的馬世芳，以及《話山話水話玲瓏》的澎恰恰。
《36題愛上你》首次入圍綜藝節目獎，3位主持人唐綺陽、吳姍儒、炎亞綸也入圍綜藝節目主持人獎。炎亞綸剛接獲入圍消息時正剛睡醒，人還很懵，不敢置信地直呼很開心，而首次入圍的唐綺陽透露：「大姑娘上花轎生平第一次，感動到不知道該說什麼才好，謝謝大家看到我們的用心。」也在臉書上表示這是9月最大的禮物，吳姍儒則笑說：「公視新型態節目加上新搭檔，還能幸運地一起入圍實在不容易，『36題愛上你，換人提問』，唐老師與亞綸，我們是奇蹟組合喔！」
胡瓜則是謝謝評審的肯定：「這個節目可以完成，要感謝的人太多了，謝謝幕後的工作人員辛苦的付出，謝謝來自四面八方加碼的好朋友們，謝謝民視，也謝謝參加節目的所有藝人的博命演出，衷心地感謝每一集都有各個不同領域的觀眾朋友的參與，沒有你們就沒有《綜藝大集合》，這榮耀是屬於大家的。」
阿翔也感謝《綜藝大集合》製作團隊一起努力奮戰：「因為疫情，節目從外景改到棚內，但節目精采度、歡樂感沒有因此減少，謝謝一直在電視機前面收看節目的觀眾，感謝民視，更謝謝瓜哥一路的帶領。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。