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金鐘56／黃子佼拚綜藝節目2大獎！曝「爽度、難度」兼具

▲黃子佼入圍綜藝節目2大獎，坦言爽度、難度兼具。（圖／八大提供）
▲黃子佼入圍綜藝節目2大獎，坦言爽度、難度兼具。（圖／八大提供）

記者侯家瑜/台北報導

2021-09-02 17:08:44｜2021-09-02 18:13:16

第56屆電視金鐘獎於今（2）日下午2點在三立電視文創劇場公布入圍名單，由去年的視后柯佳嬿和視帝姚淳耀擔任揭曉嘉賓。其中藝人黃子佼以節目《一個都不能少》雙料入圍綜藝節目主持人獎和綜藝節目獎，他向《NOWnews今日新聞》分享入圍感言，表示這次在節目中「爽度、難度」兼具，同時感謝評審的肯定。

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黃子佼在《一個都不能少》中，藉由明星號召素人同學回母校暢談校園往事，他曾在去年記者會直言，該節目就是自己的代表作，如今獲得金鐘獎評審的肯定，他忍不住吐露一路以來的心路歷程：「一個人打幾十個素人加一位大來賓，極度燒腦，爽度、難度兼備，有笑有淚也有累，而我最感謝製作單位與八大投資它，我非常希望節目獎能得。」最後不忘謝謝評審，表示自己會持續奮鬥。製作人柯寶兒也感謝地說：「謝謝評審與八大電視，謝謝八大電視的慧眼，支持製作優質節目，給予友松最大的創作空間，我們期待，再續前緣，一個都不能少。」

▲黃子佼入圍綜藝節目2大獎，坦言爽度、難度兼具。（圖／八大提供）
▲黃子佼表示自己會繼續奮鬥。（圖／八大提供）
另外，與黃子佼角逐綜藝節目主持人獎的還有其他4組陣容，包括主持《綜藝大集合》的胡瓜和阿翔，《36題愛上你》的唐綺陽、吳姍儒和炎亞綸、《音樂萬萬歲》的馬世芳，以及《話山話水話玲瓏》的澎恰恰。

《36題愛上你》首次入圍綜藝節目獎，3位主持人唐綺陽、吳姍儒、炎亞綸也入圍綜藝節目主持人獎。炎亞綸剛接獲入圍消息時正剛睡醒，人還很懵，不敢置信地直呼很開心，而首次入圍的唐綺陽透露：「大姑娘上花轎生平第一次，感動到不知道該說什麼才好，謝謝大家看到我們的用心。」也在臉書上表示這是9月最大的禮物，吳姍儒則笑說：「公視新型態節目加上新搭檔，還能幸運地一起入圍實在不容易，『36題愛上你，換人提問』，唐老師與亞綸，我們是奇蹟組合喔！」

▲唐綺陽臉書
▲唐綺陽臉書發文。（圖／唐綺陽臉書）
胡瓜則是謝謝評審的肯定：「這個節目可以完成，要感謝的人太多了，謝謝幕後的工作人員辛苦的付出，謝謝來自四面八方加碼的好朋友們，謝謝民視，也謝謝參加節目的所有藝人的博命演出，衷心地感謝每一集都有各個不同領域的觀眾朋友的參與，沒有你們就沒有《綜藝大集合》，這榮耀是屬於大家的。」

阿翔也感謝《綜藝大集合》製作團隊一起努力奮戰：「因為疫情，節目從外景改到棚內，但節目精采度、歡樂感沒有因此減少，謝謝一直在電視機前面收看節目的觀眾，感謝民視，更謝謝瓜哥一路的帶領。」

▲主持《綜藝大集合》的胡瓜（左）和阿翔（右）入圍綜藝節目主持人獎。（圖／民視提供）
▲主持《綜藝大集合》的胡瓜（左）和阿翔（右）入圍綜藝節目主持人獎。（圖／民視提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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