金鐘56／黃子佼拚綜藝節目2大獎！曝「爽度、難度」兼具

第56屆電視金鐘獎於今（2）日下午2點在三立電視文創劇場公布入圍名單，由去

其中藝人黃子佼以節目《一個都不能少》雙料入圍綜藝節目主持人獎和綜藝節目獎，他向《NOWnews今日新聞》分享入圍感言，表示這次在節目中「爽度、難度」兼具，同時感謝評審的肯定。

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黃子佼在《一個都不能少》中，藉由明星號召素人同學回母校暢談校園往事，他曾在去年記者會直言，該節目就是自己的代表作，如今獲得金鐘獎評審的肯定，他忍不住吐露一路以來的心路歷程：「一個人打幾十個素人加一位大來賓，極度燒腦，爽度、難度兼備，有笑有淚也有累，而我最感謝製作單位與八大投資它，我非常希望節目獎能得。」最後不忘謝謝評審，表示自己會持續奮鬥。製作人柯寶兒也感謝地說：「謝謝評審與八大電視，謝謝八大電視的慧眼，支持製作優質節目，給予友松最大的創作空間，我們期待，再續前緣，一個都不能少。」

▲黃子佼表示自己會繼續奮鬥。（圖／八大提供）

另外，與黃子佼角逐綜藝節目主持人獎的還有其他4組陣容，包括主持《綜藝大集合》的胡瓜和阿翔，《36題愛上你》的唐綺陽、吳姍儒和炎亞綸、《音樂萬萬歲》的馬世芳，以及《話山話水話玲瓏》的澎恰恰。

吳姍儒則笑說：「

▲唐綺陽臉書發文。（圖／唐綺陽臉書）