死亡案例也能校正回歸？北市衛生局記者會上竟一問三不知

中央防疫指揮中心今（2）日下午召開記者會，公布國內新增一例死亡案例，不過該案例相當特殊，早在6月27日時就已經死亡，不過直至今日才公布，也讓外界相當好奇原因。對此防疫指揮官陳時中表示，是該名死亡案例的就診醫院沒有回報，並要求台北市政府應該督導醫院確實申報。





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而今天下午北市府的防疫記者會，並非由市長柯文哲所召開，而是由衛生局自行召開線上記者會。而記者會期間，媒體不斷針對該死亡案例進行相關提問，不過衛生局僅說統整釐清資料後再對外說明。更有媒體點名參與線上記者會的台北市政府副發言人林珍羽，以及中興院區代表應該進行回應，不過卻無人應答。





記者會結束後兩個小時，衛生局才透過新聞稿的方式說明，表示經查該死亡案例於6月27日因新冠病毒感染併肺炎及呼吸衰竭死亡後，台北市立聯合醫院於28日上傳相關病歷摘要與死亡證明書，不過卻漏填了該個案的死亡日期，直到31日才補登至系統，也因此才會導致今日防疫指揮中心才宣布該死亡個案。



