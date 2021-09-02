前夫酗酒家暴！女星千字文控訴　恐怖生活跟著曝光

歌手藍又時在2012年時，閃嫁大13歲的科技公司財務長童恩寧，兩人育有一女「童小花」，可惜這段婚姻僅維持了6年多便宣告終結。藍又時昨（1）日寫下千字長文，指控前夫酗酒家暴，而法官的判決，讓她非常不滿。

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藍又時是在2019年向法院申請離婚，對於私生活一向低調的她，鮮少發文談論此事，她昨天罕見寫下千字文，先是控訴法官沒有依職權調查前夫酗酒家暴小孩的事實，但她也表示，她依舊在等待正義的審判長能在坐在自己眼前，「我繼續等待遲來的正義。」

藍又時接著揭露曾經家暴生活，「家暴就是家暴，我已經拿到了2年的通常保護令，當初只是在申請時就被爆出來，而開庭過後我確實拿到了，為期兩年，有了這張保護令，我終於不需要再被辱罵。」她以為對外沉默不提及此事是正確的選擇，直到後來發現錯了，因為前夫不斷發文寫一些攻擊性的話語，博取外界的認同，所以她才決定寫下長文揭露前夫的恐怖事蹟。

▲▼藍又時不滿法官判決。（圖／翻攝藍又時臉書）

藍又時提到，女兒非常的怕前夫，也不願意跟著他一起生活，「這是用侵蝕類洗潔劑都去不掉的事實。你只會偷偷錄影，為了得到孩子，拿出在你那邊玩遊戲本就會散發的笑容，硬是說『這就是我跟孩子要好的證明』，哪個孩子不會在遊戲中嘻笑？她笑是再正常不過的事了。」

她更爆料，前夫竟然在跟女兒獨處時酗酒，酗酒後脾氣火爆，「孩子跟你說話你還要她走開別煩你，甚至暴怒時對牆壁捶打、對孩子方向踢椅子櫃子，孩子躲進房間，你帶著酒氣跟進去繼續罵。」前夫甚至逼迫孩子說出有關藍又時的事情，讓藍又時崩潰反問：「孩子才幾歲？怎麼能夠這樣對待自己的孩子？」藍又時也說出終於選擇不再沉默的原因，「過去為了保護你和孩子，我選擇不回應，但現在，我也該為了我的公眾人物身份說說話。」