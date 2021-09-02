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真人劇場版「解憂雜貨店」療癒加演　巡迴首站在高雄

▲果陀劇場《解憂雜貨店》改編自全球累計熱賣 1300 萬冊同名小說、日本暢銷作家東野圭吾最感動人心的作品。（圖／果陀劇場提供）
▲果陀劇場《解憂雜貨店》改編自全球累計熱賣 1300 萬冊同名小說、日本暢銷作家東野圭吾最感動人心的作品。（圖／果陀劇場提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-09-02 18:08:59

防疫管制措施放寬後，也迎來好戲登場。果陀劇場《解憂雜貨店》改編自全球累計熱賣 1300 萬冊同名小說、日本暢銷作家東野圭吾最感動人心的作品，在9月4日至9月5日於高雄大東演藝廳連演3場。演出現場配合政府防疫指引採取梅花座、入場實名制等防疫措施。

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《解憂雜貨店》第三度療癒加演，巡迴首站在高雄，由首演群原班人馬珍貴重現，涂谷苹編劇、王慕天執導，力邀資深大腕張復建詮釋雜貨店爺爺、劇場菁英王肇陽、沈威年、吳言凜、余佩真、洪健藏、賴盈螢、韓賓擔綱演出。

▲《解憂雜貨店》第三度療癒加演，巡迴首站在高雄。（圖／果陀劇場提供）
▲《解憂雜貨店》第三度療癒加演，巡迴首站在高雄。（圖／果陀劇場提供）
劇情描述三個闖空門的少年意外躲進了一間歇業多年、相傳能消煩解憂的雜貨店，過去只要在晚上將寫了煩惱的信丟進雜貨店鐵捲門的投遞口，隔天就可以在店後方的牛奶箱拿到回信解答。30 多年後，奇蹟降臨在這家破舊的小店，當穿越時空收到來自過去的信件，原本自認毫無用處的少年們擔任起助人的角色，似乎每個人在內心深處，都有「被需要的需要」。

《解憂雜貨店》舞台設計也巧妙地讓每個不同的場景裡，都保有「雜貨店」的一部份，無論翻轉或變化的過程中，觀眾可以感受到雜貨店爺爺最初的祝福與善意。飾演雜貨店爺爺的資深演員─張復建，也特別分享疫情下的三帖解憂良方：「疫情期間難免會迷惘不安，練習不被情緒帶著走、接納不完美的自己、把握時間充分享受當下。」

五月起配合中央防疫建議，果陀劇場已取消及延期共25場，受影響之演出包括《解憂雜貨店》、《ART》、《生命中最美好的5分鐘》、《阿不拉桑の太太》，總票房損失已超過兩千萬。連續2年遭遇前所未有的疫情考驗，果陀劇場秉持「只要不放棄，總還會有機會」之使命，於後疫情時代的此刻，推出療癒系作品，包含9月4至5日首次在高雄大東演藝廳演出的《解憂雜貨店》、10月15至16日《最後 14 堂星期二的課》十週年特別加演場高雄至德堂盛大演出。

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